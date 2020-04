Archiviato il pareggio per 0-0 con il Paterno, il San Salvo si prepara al match di Coppa Italia in programma mercoledì alle ore 14.30. Nella gara, valevole per la seconda giornata del triangolare, il San Salvo, allo stadio di Cupello, affronterà il Miglianico. Nel terzo ed ultimo turno, che si disputerà il 10 dicembre, il San Salvo sfiderà la Vastese allo stadio Aragona.

In vista del match di mercoledì al fine di continuare ad avvicinare sportivi, appassionati e tifosi alla squadra, la società sansalvese ha deciso di applicare prezzi popolari infatti il costo del biglietto sarà di 5 euro.

"Sono certo - afferma il presidente Evanio Di Vaira - che i nostri tifosi ci sosterranno anche mercoledì nel turno di Coppa Italia. La squadra vincente il triangolare, accederà direttamente alla finale in programma a gennaio e anche se la Coppa non era un nostro obiettivo a inizio stagione, ora cercheremo comunque di dare il massimo e di onorare al meglio la competizione".