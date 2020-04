La moto era la stessa con cui aveva gareggiato domenica ma per Andrea Iannone c'era una bella novità. Per la prima volta il pilota vastese è sceso in pista con i colori del team Ducati, di cui da ieri è entrato ufficialmente a far parte. Iannone era già salito su una moto con la livrea rossa, come nei test dello scorso luglio al Mugello (l'articolo). Ma ieri, a Valencia, era tutta un'altra storia. Prima di iniziare a girare il "rito" di apporre il suo inseparabile numero 29 sulle carene e poi via in pista, per macinare giri e dare indicazioni preziose ai tecnici. La delusione per un finale di stagione sfortunato sembra essere smaltita, ora ci sarà da concentrarsi per arrivare pronti al via della stagione 2015. Oltre a Iannone e al suo neo compagno Dovizioso, c'era anche Michele Pirro a lavorare sulla Ducati. Sarà lui a continuare i test, oggi e domani, mentre i due piloti titolari saranno di nuovo in pista a Jerez.

Ian29 ha completato ieri 39 giri, con il miglior tempo di 1'31''465, quinto a poco meno di mezzo secondo da Lorenzo, il più veloce in pista. Il lavoro di questa sessione e della prossima, a Jerez, sarà utile per dare indicazioni ai tecnici che lavorano sulla preparazione della Desmosedici Gp15, pronta per i primi test del nuovo anno. In un clima positivo Iannone potrà beneficiare del rapporto di fiducia con il suo ingegnere di pista, Marco Rigamonti, che si è trasferito con lui dal team Pramac a quello Ducati.

A fine giornata Iannone ha espresso la sua soddisfazione. "Oggi sono molto contento perché finalmente è arrivato il mio primo giorno da pilota del team ufficiale Ducati! Finalmente ho iniziato a lavorare con la mia nuova squadra e, anche se non abbiamo fatto grandi cambiamenti rispetto al nostro weekend di gara, abbiamo potuto verificare diverse soluzioni di ciclistica e abbiamo capito delle cose che ci serviranno per il futuro. A fine mese saremo di nuovo in pista a Jerez e poi spero di passare un buon inverno ed essere in forma perfetta per il nuovo anno!"