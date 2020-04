Un messaggio che dal Kenya giungerà a Chieti, Vasto e Lanciano sulla carovana del Koinonia Children Team composta da dieci giovani acrobati del Kivuli Centre di Nairobi. Il tour, previsto in Abruzzo dal 24 al 27 novembre, è organizzato dall’area Mondialità della Caritas Diocesana di Chieti-Vasto in collaborazione con le associazioni: I Bambini Visti dalla Luna Onlus, AccorDiversi Onlus, Adriatica per gli immigrati, Laici Missionari Comboniani e Koinonia Community. E così, grazie all’impegno della Caritas teatina, i nostri giovani potranno fare amicizia con i loro coetanei africani nel nome dell’intercultura e dell’integrazione. Infatti saranno proprio gli studenti i principali protagonisti di questo scambio.

Ogni mattina i kenioti saranno accolti in diverse scuole di Chieti e provincia mentre nel pomeriggio incontreranno comunità e realtà locali. Mercoledì 26 novembre alle ore 20.30 è previsto un grande spettacolo con ingresso libero presso il Teatro Supercinema di Chieti dove la musica, le danze e le acrobazie faranno da cornice a storie, volti e racconti di vita di questi meravigliosi ex ragazzi di strada che, per l’occasione, saranno accompagnati da Padre Renato Kizito Sesana, il missionario fondatore delle comunità Koinonia per ragazzi di strada in Kenia, Zambia e Sudan.

Altre tappe sono previste a Vasto lunedì 24 novembre 2014 alle ore 20.30 presso il Teatro Rossetti e a Lanciano martedì 25 novembre 2014 alle ore 21.00 presso il Teatro Fenaroli.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con il Granteatrino Casa di Pulcinella di Bari con il patrocinio della Presidenza della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti, del Comune di Chieti, di Vasto e di Lanciano e dell’Università di Chieti.

Per maggiori informazioni:

mondialita@caritaschietivasto.it – 0871349406 \ 3297566658

L’evento su facebook:

https://www.facebook.com/events/1394857287420100/



https://www.facebook.com/events/320652674786984/

https://www.facebook.com/events/308950022624940/