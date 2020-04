Di nuovo Poste lumaca a Vasto Marina. Oggi molti utenti si sono visti recapitare bollette dell'acqua già scadute. Non è una novità. Negli ultimi anni, non solo a Vasto Marina, ma anche nel centro abitato di Vasto, nelle periferie e nelle contrade i residenti lamentano analoghi problemi, ancora irrisolti.

Nel recente passato i recapiti tardivi erano dovuti non solo alle Poste lumaca, ma anche all'amministrazione pubblica ritardataria. Nel febbraio 2013, le lettere d'avviso per l'avvio della raccolta differenziata erano state recapitate con 80 giorni di ritardo. Nelle missive c'era scritto che "per ritirare il kit (secchielli e buste) necessario alla raccolta differenziata e ricevere adeguate istruzioni dagli operatori circa le modalità del nuovo servizio, siete invitati a recarvi presso l'ufficio Raccolta differenziata entro il 25 novembre". Ma sulle buste il timbro della data di spedizione indicava il 6 febbraio 2013 e le lettere erano arrivate ai destinatari l'11 febbraio.