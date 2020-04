Il M5S in piazza a Pescara per opporsi a quanto previsto dallo Sblocca Italia in tema di ricerca di idrocarburi, nell'ambito della manifestazione organizzata in contemporanea nelle regioni "colpite dalle conseguenze del decreto": Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nei gazebo allestiti i cittadini hanno trovato informazioni su dove si trovano le concessioni, quali saranno le trivellazioni e le conseguenze per il tessuto economico, l'agricoltura e il turismo.

ANSA