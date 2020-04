Settima puntata de L'edicola del Bar Walter, questo lunedì le prime ospiti di Stefano Troilo sono state le brave e belle pallavoliste vastesi: Giada Innocenti, Alessandra Mascitelli, della Bcc San Gabriele Vasto e Roberta Mileno dell'Italiangas Termoli che si sono affrontate proprio domenica scorsa.

Poi da Carletto Troilo, grande sostenitore dell'Incoronata Calcio Vasto, un appello per mister Francesco Mucci. A seguire spazio a Nicolas Ruffilli, leader della Pallamano Vasto e in conclusione il punto sull'Audax Palmoli con Giuseppe Ritucci.

