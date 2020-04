Arriva sul campo del Sant'Eusanio la prima sconfitta stagionale della Vastese C5. Per i biancorossi è un autentico crollo, con un 15-7 finale che condiziona pesantemente la settimana di preparazione in vista del big match contro il Casalbordino, formazione che in questa giornata ha osservato un turno di riposo.

Scafetta e compagni reggono solo nel primo tempo. La squadra di casa riesce ad andare a segno per 2 volte da calcio piazzato e per ben 3 volte sfruttando l'uno contro uno con la difesa vastese scoperta. A mantenere la sfida in equlibrio sono sono i "soliti" Mileno (3 gol) e Cocchini (2 gol).

Ma gli uomini di mister Porfirio mostrano segni di cedimento e infatti nella ripresa il Sant'Eusanio trova subito il doppio vantaggio (7-5), con il passivo per i vastesi che cresce fino al 10-5. Mister Porfirio tenta la carta del portiere di movimento ma il risultato è disastroso. I biancorossi subiscono altre 5 reti e ne segnano solo 2, con Mileno, per il 15-7 finale.

Il tecnico dei biancorossi non cerca alibi per la sconfitta. "È stato un autentico disastro mentale e tattico - commenta a fine gara -. Oggi la squadra non c'era". Ora la Vastese C5 dovrà prepararsi alla sfida di domenica prossima 16 novembre, alle 10.30 presso il campo della Promo Tennis. Sarà fondamentale giocare una buona gara e fare punti nello scontro diretto con il Casalbordino.