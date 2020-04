"Guardano insistentemente dentro bar e negozi. Si appostano davanti alle case". Si moltiplicano a Vasto Marina le segnalazioni di persone sospette che si aggirano nel centro della località balneare.

Nel weekend, molti residenti ne hanno notato la presenza. Non è la prima volta in cui, nelle ultime settimane, vengono descritti "tre uomini dalla corporatura robusta, capelli biondi o di color castano chiaro, che parlano una lingua straniera, presumibilmente dell'Est. Sabato sera erano in giro lungo viale Dalmazia e nel quartiere attorno alla ex stazione ferroviaria".

Da sempre, i ladri approfittano del sabato sera o delle nottate estive di festa per svaligiare gli appartamenti. Nel fine settimana, sulla riviera i carabinieri hanno istituito nuovamente un maxi posto di blocco lungo la statale 16 e pattugliato il centro abitato.