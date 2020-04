Pareggia 0-0 il San Salvo contro il Paterno, i biancazzurri perdono così la vetta e scivolano al terzo posto con 25 punti insieme all'Avezzano. Nel prossimo i biancazzurri di Gallicchio andranno a fare visita al Martinsicuro che oggi ha vinto 1-0 a Capistrello.

Stesso risultato per il Vasto Marina che contro il Sulmona ultimo e a secco di punti, non ne approfitta e perde una ghiotta occasione per fare un ulteriore passo in avanti in classifica. La squadra di Pazienza è quartultima a 11 punti insieme all'Acqua&Sapone, che oggi ha pareggiato 2-2 in casa contro il Montorio e che domenica prossima arriverà all'Aragona.

San Salvo-Paterno 0-0. Davanti ad una buona cornice di pubblico, sul sintetico di Cupello, l’U.S. San Salvo e il Paterno si sono affrontate a viso aperto e il pareggio finale è il giusto risultato per quello visto in campo. Nei locali oltre allo squalificato Ramundo, assente per infortunio il regista Quaranta mentre Di Ruocco, fuori da diverse settimane, si riaccomoda in panchina.

L’occasione più clamorosa della partita arriva al 12’ quando Antenucci, su un calcio di punizione dal limite, centra l’incrocio dei pali della porta difesa da Di Girolamo. Tre minuti dopo ci provano gli ospiti ma il debole tiro di Aquino viene bloccato da Cattenari. Al 17’ Izzi su punizione serve Antenucci che conclude da buona posizione ma la sfera viene respinta dal portiere. Alla mezz’ora ci prova Bolzan con un tiro respinto da Cattenari. Al 39’ Cordischi con un tiro dal limite sfiora il palo alla sinistra dell’estremo difensore sansalvese.

A inizio ripresa parte meglio il San Salvo che, dopo una grande giocata di Antenucci, sfiora il vantaggio con una rasoiata di Battista terminata di pochissimo a lato. Al 65’ il tiro di Antenucci finisce sopra alla traversa. Nel San Salvo il tecnico Gallicchio richiama Battista e inserisce, tra gli applausi del pubblico, Di Ruocco assente per infortunio da diverse giornate di campionato. Al 77’ il solito Aquino effettuata un bel tiro ma il bravo Cattenari respinge. Due minuti dopo un tiro cross di Marinelli viene deviato dal portiere ospite che anticipa di un niente Antenucci. A pochi minuti dal novantesimo, su una conclusione respinta, Aquino da ottima posizione calcia alto e sciupa l’ultima palla gol del match.

Il San Salvo, che conquista il primo pareggio stagionale, tornerà in campo mercoledì contro il Miglianico nel match valido per il secondo turno del triangolare di Coppa Italia.

Tabellino

Us San Salvo-Paterno 0-0 (0-0)

U.S. San Salvo: Cattenari, Felice (45’st Pollutri), Izzi, Battista (17’st Di Ruocco), Triglione, Luongo, Pantalone, D’Aulerio, Marinelli, Di Pietro S. (40’st Argirò), Antenucci. A disposizione: Raspa, Ciavatta, Di Pietro G., Larivera. Allenatore: Claudio Gallicchio

Paterno: Di Girolamo, Vernile, Di Lisio, Tuzi M., Tuzi A., D’Amico, Cordischi (46’st Corsale), Santucci, Aquino, Bolzan, Albertazzi (24’st Sabatini). A disposizione: Fegatilli, Celli, Marinucci, Mercogliano, Salvati. A disposizione: Iodice

Arbitro: Fabio De Crecchio di Pescara (Chiavaroli di Pescara e Consalvo di Lanciano)

Ammoniti: Felice (San Salvo); Di Lisio, Bolzan, Santucci (Paterno)

I risultati della 12° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Montorio 2-2

Alba Adriatica-Pineto 1-2

Avezzano-Borrello 3-0

Capistrello-Martinsicuro 0-1

Francavilla-Torrese 3-0

Miglianico-Renato Curi Angolana 0-1

San Salvo-Paterno 0-0

Sulmona-Vasto Marina 0-0

Vastese-Cupello 1-1



La classifica

Pineto 27

Francavilla 26

Avezzano 25

San Salvo 25

Paterno 22

Torrese 21

Martinsicuro 21

Renato Curi Angolana 18

Capistrello 16

Montorio 15

Vastese 13

Miglianico 13

Borrello 12

Acqua&Sapone 11

Vasto Marina 11

Cupello 10

Alba Adriatica 9

Sulmona 1

Il prossimo turno, domenica 16 novembre, ore 14.30

Borrello-Alba Adriatica

Cupello-Avezzano

Martinsicuro-San Salvo

Montorio-Francavilla

Paterno-Sulmona

Pineto-Capistrello

Renato Curi Angolana-Vastese

Torrese-Miglianico

Vasto Marina-Acqua&Sapone