Contro il Cupello arriva il settimo pareggio, secondo consecutivo, per la Vastese che, con gli ormai noti problemi in zona gol, da 7 giornate non riesce più a vincere e resta nelle parti basse della classifica. I biancorossi hanno 13 punti, frutto di 2 sole vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte, 10 i gol fatti (terzo peggior attacco), 12 quelli subiti. E’ vero che mancavano dei titolari ma questo non basta a giustificare un campionato così al di sotto anche delle minime aspettative, il primo posto è distante 14 punti, i play-off 9 e i play-out 2. Risultato positivo per il Cupello che porta a casa un pari prezioso in ottica salvezza. In vantaggio con Castello, in gol al debutto in biancorosso, pareggia l'ex Benedetti.

La partita. All’Aragona si gioca Vastese-Cupello, gli ospiti sono penultimi a 9 punti con l’Alba Adriatica, i padroni di casa sono avanti di 3 punti. Nella Vastese assenti D’Adamo, Irmici e Piscopo infortunati, Balzano squalificato, al suo posto Salcuni all’esordio da titolare, debutto assoluto per l’argentino Castello, in avanti con Soria e Stango esterni c’è Maimone. In difesa centrale al fianco di Corbo gioca D’Ambrosio. Nel Cupello fuori Pendenza, autore di 7 gol, squalificato, al suo posto il giovane Fizzani. Tanti gli ex in rossoblu: Avantaggiato, Fabiano Berardi, Benedetti e D'Antonio, Galié e Di Santo, in biancorosso Giuseppe Berardi. Non c’è invece Torres, oggi in tribuna, che non è più un giocatore del Cupello. Per lui potrebbe prospettarsi un ritorno alla Vastese, ma nulla è ancora certo, in corsa c’è anche il Vasto Marina.

Nelle prime battute è la Vastese a tenere il pallino del gioco e a portarsi in avanti, al 6' corner dalla destra di D'Ambrosio, testa di Soria, la palla finisce fuori alta. Al 10' ospiti in avanti, la punizione da fuori area di Avantaggiato finisce sul fondo. Al 13' Stango davanti a Ottaviano non riesce a segnare, bravo il portiere a chiudere. Al 14' palla in mezzo all'area per Stango che viene prontamente anticipato dal portiere ospite. Al 20' la Vastese passa in vantaggio, cross dalla sinistra di Stango, rinvio corto della difesa rossoblu, palla sul destro di Castello che appena dentro l'area insacca, l'argentino segna al debutto. I biancorossi tornano a fare gol e interrompono un digiuno che durava da 4 giornate. Al 23' incursione dalla destra di Maimone, la conclusione dell'attaccante è deviata in corner. Quattro minuti dopo ci prova Soria da fuori area, la palla sorvola la traversa. Al 28' azione in contropiede dei rossoblu, il tiro di Avantaggiato è alto, al 35' una conclusione debole di Verna non impensierisce Ottaviano. Al 37' pareggia il Cupello, punizione di Quintiliani dal vertice alto dell'area di rigore, Benedetti ben appostato in area colpisce di testa e segna il secondo gol consecutivo.

Il pareggio dà coraggio al Cupello che inizia all’attacco, D'Antonio in progressione sulla destra fa tutto bene tranne il cross che finisce malamente fuori. Al 51' Maimone riceve in area di rigore ma da buona posizione spedisce clamorosamente fuori. Come al solito la Vastese fa fatica ad essere concreta davanti alla porta avversaria. Al 64’ D’Antonio prende palla dalla sinistra, si accentra e tira, Leo blocca, un minuto dopo punizione di D'Ambrosio dalla distanza, Ottaviano para, protesta il centrocampista biancorosso per un sospetto fallo di mano. Al 67' altro calcio piazzato, per i rossoblu, batte Quintiliani, Leo c'è. Al 74' Mascolo in area serve Dema in rovesciata, l'attaccante calcia in porta da distanza ravvicinata, Ottaviano neutralizza. Al 77' contropiede del Cupello, Fizzani supera Napolitano e serve Quintiliani in mezzo, ma la conclusione del centrocampista non impensierisce Leo. All’81’ ancora Dema in velocità avanza verso l'area avversaria sulla destra, vede Soria libero dall'altra parte ma il suo cross è da dimenticare. All'ultimo secondo di recupero palo di D'Ambrosio su punizione.

Nel prossimo turno la Vastese farà visita alla Renato Curi Angolana, vincente 0-1 a Miglianico, mentre il Cupello ospiterà l'Avezzano che ha superato 3-0 il Borrello.

Clicca qui per leggere la cronaca in diretta di Vastese-Cupello.

Tabellino

Vastese-Cupello 1-1 (1-1)

Reti: 20’ Castello (Vastese), 37' Benedetti (Cupello)

Vastese (4-2-3-1): Leo, Salcuni, Mascolo, Verna, Corbo, D’Ambrosio, Soria, Bonuso (62’ Napolitano), Maimone, Stango (93’ Berardi G.), Castello (69’ Dema). A disposizione Antenucci, Spagnuolo, De Vita, Doan. Allenatore Gianpietro Precali

Cupello (4-1-4-1): Ottaviano, Nanni, Berardi F., Galiè, Martelli, Benedetti, Antenucci (84’ De Cillis), Quintiliani, Fizzani (92’ Di Santo), Avantaggiato, D’Antonio (89’ Luciano). A disposizione Capitoli, Del Bonifro, Tracchia, Zara. Allenatore Giuseppe Di Francesco

Arbitro: Fabio De Dominicis (Pescara), assistenti: Vincenzo Recchiuti (Teramo), Gerardo Boffa (Chieti)

Ammoniti: Salcuni (Vastese), Mascolo (Vastese), Castello (Vastese), Galiè (Cupello), Corbo (Vastese), Benedetti (Cupello)

I risultati della 12° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Acqua&Sapone-Montorio 2-2

Alba Adriatica-Pineto 1-2

Avezzano-Borrello 3-0

Capistrello-Martinsicuro 0-1

Francavilla-Torrese 3-0

Miglianico-Renato Curi Angolana 0-1

San Salvo-Paterno 0-0

Sulmona-Vasto Marina 0-0

Vastese-Cupello 1-1



La classifica

Pineto 27

Francavilla 26

Avezzano 25

San Salvo 25

Paterno 22

Torrese 21

Martinsicuro 21

Renato Curi Angolana 18

Capistrello 16

Montorio 15

Vastese 13

Miglianico 13

Borrello 12

Acqua&Sapone 11

Vasto Marina 11

Cupello 10

Alba Adriatica 9

Sulmona 1

Il prossimo turno, domenica 16 novembre, ore 14.30

Borrello-Alba Adriatica

Cupello-Avezzano

Martinsicuro-San Salvo

Montorio-Francavilla

Paterno-Sulmona

Pineto-Capistrello

Renato Curi Angolana-Vastese

Torrese-Miglianico

Vasto Marina-Acqua&Sapone