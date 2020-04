Una vittoria per 3-0 contro l'Italiangas Termoli e la BCC San Gabriele si conferma in testa al girone A del campionato di serie C. Pronostico della vigilia rispettato anche se Mariani e compagne, specie nel primo set, hanno faticato non poco per regolare le molisane. A partire bene, infatti, sono le ragazze di coach Mottola, con i primi due punti, pareggiati poi da Scampoli. Ma sono le molisane a spingere forte, approfittando degli errori delle padrone di casa. Molto positiva in questa fase Roberta Mileno, che con il suo servizio mette non poco in difficoltà la difesa vastese. Il sorpasso arriva grazie ad un ace di Claudia Scampoli (9-8). Da quel momento la BCC San Gabriele resta avanti fino a quando il muro di Antinoro non vale il sorpasso delle molisane. A rimettere le cose a posto ci pensa Caterina De Marinis con un pregevole punto in battuta. Da quel momento la squadra vastese resta avanti fino all'attacco di Genovesi che vale il 25-22.

Nel secondo set apre le danze Di Santo e poi è tutto più facile per la squadra di Ettore Marcovecchio, che riesce a staccare le avversarie e beneficia della buona vena di Innocenti. De Lena tiene bene la difesa, mentre capitan Mariani riesce a servire al meglio le sue compagne. Il secondo parziale, in cui le termolesi sembrano aver perso lo smalto della prima frazione, si chiude sul 25-12, dopo un'azione rocambolesca in cui Di Tizio recupera una palla che sembrava ormai persa. Partenza super per la formazione di casa anche nel terzo set, con un primo parziale di 7-1. E' una gara caratterizzata dai tanti errori in battuta, da entrambe le parti, fattore che influisce sulla spettacolarità del gioco. Si fa vedere in attacco anche una Mascitelli molto positiva, poi spazio anche a Sambrotta, che entra nel tabellino con un bel muro e Bologna, che mette a terra la palla del 24-11. Pubblico in fibrillazione per l'ultima azione, con la palla che va a terra e il tabellone che segna 25-11. La BCC San Gabriele vince 3-0 e si mantiene a tre lunghezze di vantaggio sul terzetto formato da Campobasso, Lanciano e Pallavolo Teatina.

BCC San Gabriele - Italiangas Termoli 3-0 (25-22/25-10/25-11)

BCC San Gabriele: Bologna, De Marinis, Di Santo, Di Tizio, Genovesi, Innocenti, Mariani, Mascitelli, Moscariello, Sambrotta, Scampoli, De Lena. Allenatore: Marcovecchio

Italiangas Termoli: Antinoro, Campofredano, Di Palma, Mancini, Mileno, Pellegrino, Silvetti, Sorressa, Tutolo, Zara, Cicchitti. Allenatore: Mottola