Arriva la prima vittoria in casa per l’Audax Palmoli. La sfida contro il Catania è stata giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Ma la grinta agonistica ha premiato le ragazze di mister Di Santo che vincono per 3-2 e danno sostanza alla loro classifica. Le gialloblu escono tra gli applausi del pubblico sempre numeroso sugli spalti del campo sportivo Cieri.

La cronaca. Con l’Audax privo di capitan Montelli, squalificata, la fascia va sul braccio di Angelica Di Ninni. Dopo il fischio d’inizio è il Catania a tentare la prima sortita, con un tiro centrale che non impensierisce Altieri. Si fa vedere la formazione di casa al 12’, con un tiro di Di Ninni dal limite dell’area. Al 13’ il Catania lancia Coco in contropiede senza però essere efficace. Al 14’ l’episodio che sblocca il risultato. Di Ninni viene atterrata in area e l’arbitro assegna il rigore. E’ la stessa numero 7 palmolese ad andare sul dischetto e segnare l’1-0. Le siciliane potrebbero pareggiare cinque minuti più tardi ma trovano sulla loro strada una Altieri in stato di grazia. Spingono forte le Panthers, al 32’ ci prova Pasciullo da fuori, nell’azione successiva Cravero arriva sul fondo e tira verso la porta ma la palla non finisce in rete. Sul ribaltamento di fronte Marino atterra un’avversaria nella sua area. Anche in questo caso il direttore assegna il rigore. L’esecuzione di Guardino è delle più difficili, palla indirizzata al sette che tocca prima l’incrocio dei pali e poi finisce in rete per l’1-1. Sull’onda dell’entusiasmo il Catania spinge e al 38’ le rossoazzurre sono brave a sfruttare un errore in disimpegno della squadra di casa con Coco che, sola davanti al portiere, non sbaglia e sigla il 2-2. A rimettere le cose a posto ci pensa Cravero. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra la numero 11 riceve la palla in area, controllo e tiro al volo che non lascia scampo a Musumeci. Allo scadere ci prova ancora Di Ninni ma si va al riposo in parità.

Al rientro in campo la formazione di casa parte subito bene. All’8’ Bolognese riceve un pallone filtrante da Di Ninni e con un bel pallonetto sigla il 3-2 che fa esplodere di gioia il pubblico palmolese. Il Catania non si perde d’animo e prova a ritornare in parità. Di Santo sfrutta la velocità delle sue giocatrici di fascia, Cravero e Di Ninni, per mettere in difficoltà un Catania proiettato in avanti. Qualche eccesso di nervosismo in campo che alla fine costa l’espulsione del tecnico ospite, Scudo, al 31’. Gli ultimi minuti vanno avanti su continui ribaltamenti di fronte visti gli spazi che si sono aperti da una parte e dall’altra. L’Audax cerca la rete della sicurezza, il Catania vuole il pareggio. La retroguardia delle Panthers riesce a cavarsela in diverse occasioni e rilancia le sue attaccanti che però non riescono a concretizzare le occasioni. Finisce 3-2 con le ragazze dell’Audax che corrono a festeggiare sotto la tribuna del Cieri.

Audax Palmoli: Altieri, Mancini, Savelli, Pastò, Pelliccia, Pasciullo (34’ st Angelone) , Di Ninni, D’Angelo, Bolognese, Marino MP, Cravero. Panchina: Bernardini, Marino Ma., Ricci, Cicala, Ossowska, Ferrelli. Allenatore: Di Santo

Catania: Musumeci, Gambini, Maggio, Calanna, Ndindiongue, Zappalà (19’st Cirrinella), Manno, Morillo, Di Mauro (25’st Zappalà G.), Guardino, Coco. Panchina: Guagliardo. Allenatore:Scudo

La 6ª giornata

Audax Palmoli - Catania 3-2

Acese - Chieti 6-0

Domina Neapolis - Salento Women Soccer 4-0

Ludos - Centro Ester 4-1

Napoli - Nebrodi 3-0

Real Marsico - Apulia Trani 3-0

Roma - Lazio 3-0



La classifica: 16 Roma, Acese; 12 Napoli, Chieti; 11 Audax Palmoli; 10 Domina Neapolis, Lazio;9 Ludos; 7 Catania, Nebrodi; 4 Real Marsico; 2 Centro Ester; 1 Salento Women Soccer, Apulia Trani.