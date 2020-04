Prima sconfitta stagionale per i ragazzi della Pallamano Vasto di mister Michele Bevilacqua che si sono trovati davanti Teramo, una squadra molto forte, abituata a categorie superiori. Davanti ad un grande pubblico i ragazzi hanno messo comunque la voglia di ben figurare e di vendere cara la pelle. La partita è finita 20-33 per gli ospiti.

Le prime fasi di gioco sono equilibrate, con Teramo molto organizzata in difesa e forte nei contropiedi. Qualche errore individuale dei padroni di casa e qualche decisione arbitrale quantomeno discutibile, su tutte l'espulsione del rientrante Mazzeo, portano i Lions a condurre il primo tempo 15-10.

Al rientro Vasto tenta di ricucire ma probabilmente la troppa voglia porta ad avere poca lucidità e poca circolazione di gioco. I teramani con un break prendono quindi il largo e vanno a conquistare la vittoria in trasferta, nonostante la solita buone partita di Andrea Di Casoli (9) e del capitano Cesare Bevilacqua (4). Nella squadra avversaria ottima prestazione di Federico Di Giulio, autore di 15 reti.

Per i vastesi è la prima sconfitta in una stagione più che positiva e che li vedrà di nuovo in campo martedì sera contro il forte Pescara.

Pallamano Vasto: Bozzelli Giuseppe, Bevilacqua Cesare(4), Ruffilli Nicolas(2), Verardi Luca(1), Di Casoli Andrea(9), Murgui Stefan(1), Masci Fabio, Arditelli Francesco, Mazzeo Luigi, Boros Adi Robert, Bevilacqua Davide, Rosati Ivan(3), Gaggini Armando, Di Tullio Mirko. Allenatore: Michele Bevilacqua. Dirigente: Maccione Mauro. Medico: Ulacco Domenico

ASD Lions Teramo: Ciarroni Matteo, Di Giulio Riccardo (15), Marano Federico (6), Manilii Alessandro (2), Rossi Domenico, Toffi Paolo (7), Luongo Stefano, Bellia Fabio (1), Pompilii Luca, Ranalli Gianmarco, Piermarini Diego (1), De Iuliis Marco (1)

Allenatore: Fonti Marcello. Dirigente: Di Giulio Vincenzo. Fisioterapista: Ciolini Adolfo

Giuseppe Belfiore