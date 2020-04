Undici giri in testa alla gara prima di cedere agli attacchi degli avversari. Andrea Iannone, finchè la moto e le sue condizioni fisiche glielo hanno permesso, ha ricordato a tutti quali siano le sue qualità. Poi, complici un problema tecnico e il cambio di moto alle prime gocce di pioggia, la sua gara termina mestamente in 22ª posizione ad un giro dal vincitore Marc Marquez.

La cronaca. Al pronti-via, così come è accaduto tante volte in questa stagione, è Andrea Iannone a partire a fionda e lanciarsi in testa al gran premio. Alle sue spalle Valentino Rossi, seguito da Marquez, Pedrosa e Lorenzo. Ma a Valencia il meteo è instabile e nei box già si lavora per preparare le moto di riserva con le gomme da bagnato. Primi giri da assoluto protagonista per il pilota vastese, che riesce a mantenere il controllo della moto nonostante il suo braccio dolorante e aumentare il suo vantaggio nei confronti di Rossi. Condizioni meteo che restano variabili e i piloti restano tutti in pista. Rossi riesce a girare più forte di Iannone e guadagna qualche decimo sul connazionale. Dietro c’è battaglia in un gruppo che vede Marquez, Pedrosa, Dovizioso, Lorenzo e Crutchlow. La gara va avanti, con Iannone che continua a guidare la corsa ma con Rossi e Marquez che si fanno sempre più minacciosi. Il pilota vastese non era mai riuscito a stare davanti a tutti per così tanto durante i suoi due anni in MotoGp. A Valencia smette di piovere e i piloti che seguono Ian29 iniziano a girare ancora più forte. Quando mancano 21 giri alla fine la coppia Rossi-Marquez si è ormai riportata dietro a Iannone ed è pronta a dare vita ad un duello per la conquista della prima posizione.

E’ lo spagnolo a fare il primo attacco, superando Rossi e puntando il pilota della scuderia Pramac Ducati. Il primo attacco è respinto da Iannone, intenzionato a vendere cara la pelle per restare davanti a tutti. Ne viene fuori un bel duello a suon di sorpassi e controsorpassi che però permette a Pedrosa di rientrare sul gruppetto dei primi 3. Dopo Marquez, che lancia la fuga, anche Rossi inizia ad attaccare Iannone che, ancora una volta, prova a difendersi come può per continuare a coltivare il sogno-podio. Ma alla fine, a 19 giri dal termine, Iannone è costretto ad arrendersi sia al Dottore che a Pedrosa, ritrovandosi quarto. Tra le prestazioni della moto che, come accaduto in tutta la stagione, iniziano a scendere, e il dolore al braccio che con tutta probabilità inizierà a farsi sentire, Iannone si ritrova ai piedi del podio accarezzato per lungo tempo e deve difendersi anche da un arrembante Lorenzo. E a 16 giri dalla fine anche l’altro spagnolo riesce a superare Andrea Iannone, che si ritrova così davanti all’altro ducatista Dovizioso, suo prossimo compagno di squadra nel team Ducati. Poi, durante la percorrenza di un tratto veloce, la sua moto ha qualche problema e lui è costretto ad andare lungo, perdendo la posizione. Intanto, quando mancano 12 giri alla fine, a Valencia ricomincia a piovere e i meccanici nuovamente escono fuori dai box per preparare le moto con le gomme da bagnato. Iniziano a calare le prestazioni dei piloti in pista che, uno alla volta, rientrano ai box per cambiare moto. Iannone è tra i primi a rientrare, così come Lorenzo, mentre Marquez, Rossi e Pedrosa continuano a restare in pista cercando di accumulare vantaggio. Restano in pista anche Dovizioso, i due Espargaro e gli altri. Ma sulla pista spagnola smette di piovere e così Lorenzo e Iannone si ritrovano in fondo al gruppo senza poter fare nulla per rientrare.

Vince ancora Marquez, per la 13ª volta in stagione, davanti a Rossi e Pedrosa. Per Andrea Iannone si chiude una stagione tra luci ed ombre, in cui ha dimostrato di poter essere inserito a pieno diritto tra i migliori. Tra guai tecnici e fisici, però, non è riuscito a dimostrare tutto il suo valore. Dopo i test di domani ci saranno le meritate vacanze, in cui potrà curare gamba e braccio e prepararsi al meglio per la stagione che verrà.