Domenica alle 14.30 scendono in campo le squadre di Eccellenza per la dodicesima giornata. La capolista San Salvo ospiterà il Paterno. I biancazzurri vogliono continuare a fare punti per restare in vetta, nonostante la dirigenza butti acqua sul fuoco, è indubbio che la squadra di Gallicchio non rappresenti più una sorpresa, ma una realtà che può puntare almeno ai play-off. I sansalvesi avranno in avanti i gemelli del gol Marinelli e Antenucci che hanno realizzato rispettivamente 10 e 3 reti, in dubbio Di Ruocco. La società ha indetto per la gara di domani la Giornata Biancazzurra. Negli ospiti, neopromossi quinti in classifica, attenzione alla coppia Aquino-Bolzan.

All'Aragona si sfidano la Vastese e il Cupello degli ex Avantaggiato, Fabiano Berardi, Benedetti e D'Antonio, Galié e Di Santo. Giuseppe Berardi é l'ex nella Vastese. Non ci sarà invece Torres che non è più un giocatore rossoblu. Per lui si potrebbe prospettare un ritorno a Vasto, con Precali e Basler con cui ha già lavorato a San Salvo e che lo scorso anno lo volevano al Vasto Marina, ma attenzione anche alla società del presidente Cirulli, che è sicuramente interessata al giocatore. Uno squalificato per parte, Pendenza, che ha messo a segno 7 gol e Balzano. Pronto al debutto l'ultimo tesserato in casa biancorossa, il centrocampista argentino Fabrizio Castello. L'anno scorso i rossoblu vinsero 5-3. La Vastese ricorda che "anche domani in occasione della gara interna Vastese Calcio 1902-Cupello, ai minori di 16 anni muniti di regolare documento di riconoscimento, sarà consentito l'ingresso gratuito. Inoltre chiunque volesse dare una mano per l'organizzazione logistica o volesse comunicare qualsiasi necessità, può contattare Stefano Suriani, addetto stampa della Vastese Calcio 1902, sia sulla pagina Facebook ufficiale della Vastese, sia in privato".

In questa pagina sarà possibile seguire la cronaca in diretta di Vastese-Cupello e nel box a destra segui lo sport tutti i risultati dell'Eccellenza in tempo reale.

Ghiotta occasione per continuare a fare punti per il Vasto Marina di mister Pazienza che va a fare visita al Sulmona ultimo in classifica ancora senza punti. Dopo il successo interno di domenica scorsa contro il Miglianico i vastesi potrebbero centrare la seconda vittoria consecutiva e salire ulteriormente in classifica. Questo rappresenterebbe un importante passo in avanti in ottica salvezza, ma non bisogna sottovalutare l'avversario.

Le altre squadra del Vastese. In Prima Categoria Monteodorisio-Marcianese, giocata sabato, è finita 1-1. La capolista Casalbordino riceve il Paglieta ultimo, il Fresa attende l'Incoronata, il Trigno Celenza l'ostico Real Montazzoli, lo Sporting San Salvo va a Roccaspinalveti, derby scernese tra Scerni e Real San Giacomo.

In Seconda Categoria finisce 6-0 per i padroni di casa l'anticipo del sabato Gs Montalfano-Carunchio, l'Odorisiana vince 2-1 fuori casa a Piazzano mentre il Gissi batte 4-1 il Mario Tano. Il Mario Turdò il Real Porta Palazzo, il San Buono secondo il Real Montalfano. In Terza la Sangiovannese capolista sfida in trasferta il Casalanguida ancora imbattuto, mentre l'altra prima in classifica, il Real Carpineto Sinello, riceverà il Vasto Calcio. Il Lentella attende la Dinamo Roccaspinalveti, il Guilmi andrà a Torino di Sangro contro i Lupi Marini, lo Sporting Vasto ospita il Pollutri e la Virtus Tufillo il Real Liscia ultimo e ancora a secco di punti. Riposa il Real Cupello.

Il programma della 12° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 9 novembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Montorio

Alba Adriatica-Pineto

Avezzano-Borrello

Capistrello-Martinsicuro

Francavilla-Torrese

Miglianico-Renato Curi Angolana

San Salvo-Paterno

Sulmona-Vasto Marina

Vastese-Cupello



La classifica

Pineto 24

San Salvo 24

Francavilla 23

Avezzano 22

Paterno 21

Torrese 21

Martinsicuro 18

Capistrello 16

Renato Curi Angolana 15

Montorio 14

Miglianico 13

Borrello 12

Vastese 12

Acqua&Sapone 10

Vasto Marina 10

Cupello 9

Alba Adriatica 9

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 16 novembre, ore 14.30

Borrello-Alba Adriatica

Cupello-Avezzano

Martinsicuro-San Salvo

Montorio-Francavilla

Paterno-Sulmona

Pineto-Capistrello

Renato Curi Angolana-Vastese

Torrese-Miglianico

Vasto Marina-Acqua&Sapone