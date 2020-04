“Il documento di programmazione economica e finanziaria regionale per la prima volta contiene la programmazione sanitaria da qui a 36 mesi, con investimenti per complessivi 127 milioni di euro”. Silvio Paolucci, assessore regionale alla Sanità, ha illustrato a Vasto il piano degli stanziamenti della Regione Abruzzo nel settore della salute pubblica. Lo ha fatto incontrando il personale del Distretto sanitario di base di via Michetti e i rappresentanti delle analoghe strutture di San Salvo e Casalbordino.

“I fondi – ha promesso Paolucci – sono così ripartiti: 10 milioni di euro per il potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza, 25-35 per le case salute, 40 per la residenzialità, 10 per l’assistenza domiciliare integrata, 10 per l’informatizzazione e la restante parte per le carenze di una struttura che, a soli 7 anni dalla sua costruzione, presenta già preoccupanti problemi strutturali”.

La responsabile facente funzioni del Dsb di Vasto, Alessandra Ferretti, gli ha ricordato “la necessità di realizzare un’unità di diabetologia al servizio di 85mila potenziali utenti”, ma anche “l’assenza di uno pneumologo”. Inoltre, “i Distretti sanitari di base di San Salvo e Casalbordino vanno mantenuti e anche potenziati”. Più in generale, “ci sono vuoti che non ci permettono di offrire tutto ciò che vogliamo. Bisogna costruire un territorio a dimensione del cittadino utente”.

Mario Olivieri, veterinario della Asl e, dallo scorso mese di maggio, consigliere regionale di Abruzzo civico, sottolinea che “il Distretto sopperisce agli ospedali. L’organizzazione è pessima. Vorremmo la presenza del direttore generale della Asl, Fracesco Zavattaro, ma è assente. Il Distretto deve essere forte e dotato di tutto ciò che serve per lavorare”.

“La scelta di visitare i Distretti, questo è il sesto o il settimo da quando mi sono insediato – ha risposto Paolucci – è emblematica delle politiche sanitarie che intendiamo attuare. Un segnale chiaro rispetto al futuro che vogliamo disegnare”.