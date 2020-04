Sarà presente a San Salvo martedì 11 settembre la tennista italiana Mara Santangelo, vincitrice in carriera di 9 tornei in singolare e 23 in doppio, campionessa europea di beach tennis nel 2009, insignita dell'onorificenza di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica italiana. Oggi è consigliera della Federazione Italiana Tennis e rappresentante degli atleti per il Consiglio Nazionale del CONI.

La Santangelo sarà alle 16 presso il centro Tc Garden e al Centro La Selva. Poi, alle 18, presso la sede della Crea Eventi in via Roma, presenterà il suo libro "Te lo prometto", che racconta la sua esperienza di fede, intervistata da Emanuele Di Nardo e Tiziana Smargiassi.