Un altro sabato pomeriggio positivo per la All Games San Salvo Calcio a 5. I ragazzi di mister Lanza davanti al proprio pubblico si sono imposti con il risultato di 4 a 2 contro il C.U.S. Teramum, dimostrando di aver assorbito bene la sconfitta della settimana scorsa.

La partita. Passano soli cinque minuti dal fischio di inizio e subito arriva la prima rete siglata da Novelli che porta i biancorossi avanti (1-0). In svantaggio e in difficoltà, i bianconeri subiscono troppo e i biancorossi puniscono ancora le retrovie sansalvesi: Cifeca al quattordicesimo raddoppia. La risposta dei casalinghi arriva dopo quattro minuti grazie al solito Colombaro che insacca in rete e festeggia (1-1). L’All Games si sveglia ed entra seriamente in partita. Ad un minuto dalla fine della prima mezz’ora, Colombaro riesce a trovare la seconda rete personale e di squadra della partita (2-2) ed il primo tempo termina così.

Nella ripresa la partita è tutta nelle mani dei casalinghi. Di Ghionno sfiora la rete con un tiro insidioso dalla fascia sinistra e pronta è la risposta dei biancorossi, ma a dire di no c’è Della Penna che respinge d’istinto. Al dodicesimo del secondo tempo il Teramo si addormenta e Di Bello non perdona a tu per tu con il portiere. La palla entra ed i bianconeri siglano il vantaggio (3-2). Dopo soli quattro minuti, dopo essere tornato in campo, Colombaro è fulmineo e scaltro nel rubare palla agli avversari, scappare sulla fascia e ad infilare in porta la rete del 4-2. Tripletta per lo ‘speedy gonzales’ di San Salvo. Cinque minuti più tardi la retrovia bianconera rischia, ma Della Penna salva i suoi senza troppo affanno. Successivamente due occasioni sprecate davanti alla porta per i padroni di casa, la prima di Di Nardo che colpisce di testa e trova la traversa, la seconda di Di Ghionno a tu per tu con l’ultimo difensore avversario che si salva come può e la palla va in calcio d’angolo.

Traversa anche dall’altra parte del campo e goal sfiorato per il Teramo. Capitan D’Alonzo poi trova la porta nei minuti finali, ma l’arbitro vede un fallo in attacco da parte sua e la rete è annullata. I minuti passano e arriva il triplice fischio. Un’altra vittoria in casa per gli All Games che nel prossimo match affronteranno in trasferta il Real Dem Pescara.

Formazioni

All Games San Salvo: Della Penna, Perazzoli, Lanza, Di Ghionno, Orticelli, Di Paolo, Di Bello, Di Nardo, Colombaro, D’Alonzo, De Cinque, Macchia Mister: Alfredo Lanza

C.U.S. Teramum: Di Baldassare, Compagnoni, Di Giovanni, Cifeca, Fidanza, Novelli, D’Amico, Di Francesco, Belfiore, Gatta

La 10ª giornata

All Games San Salvo - Cus Teramum 4-2

Celtic Chieti - Atletico Silvi 2-7

Es Chieti - Maco L'Aquila 3-1

F.lli Cambise C5 - Civitella Sicurezza Pro 3-6

Il Bignè Futsal Avezzano - Tollo 2008 2-2

Real Dem C5 - Gymnasium Audax Hatria 2-3

Sagittario - Minerva C5 0-1

Atletico Lanciano - Real Raiano C5 (domenica 9 novembre)

La classifica: 24 Audax Hatria; 21 Civitella Sicurezza Pro; 20 F.lli Cambise C5; 19 Real Dem; 18 Celtic Chieti; 17 All Games San Salvo, Il Bignè Futsal Avezzano; 16 Minerva C5; 15 Atl.Silvi; 12 Atl. Lanciano (1 partita in meno); 11 Es Chieti; 10 Real Raiano (1 partita in meno); 7 Maco L'Aquila; 6 Tollo 2008, Sagittario; 3 Cus Teramum