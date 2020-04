Si è concluso ieri il Corso di formazione iniziato il 4 novembre, “Coltiviamo il benessere per vivere in una scuola di qualità” tenuto da Aladino Tognon, coordinatore dei Grandi Saggi per l’autonomia, presso il Polo Liceale Pàntini-Pudente . Il Corso, che ha coinvolto un nutrito gruppo di docenti di tutti i plessi, per lo più appartenenti allo staff, è stato promosso dalla Preside Letizia Daniele, la quale ha ribadito la necessità di investire nella formazione dei docenti allo scopo di migliorare non solo l’offerta formativa della scuola ma anche la capacità di interagire degli addetti ai lavori.

Il relatore in questione era, come si definisce egli stesso “l’operaio esterno" che ha collaborato con i grandi saggi del "Gruppo Nazionale Autonomia", e come tale, sostenitore dell’idea centrale del benessere da coltivare negli ambienti scolastici, valorizzando le risorse a disposizione. L’idea di benessere del Prof. Tognon è un obiettivo "forte" e dominante del Piano dell’Offerta Formativa. Ma il benessere non è quello del buonismo, dell’edonismo o della new age, come ribadisce anche nelle numerose pubblicazioni . E’ quello conseguito dagli operatori scolastici, attraverso le competenze di ognuno; è un obiettivo a cui tutti devono tendere ed estendere. Il benessere è ciò che si raggiunge in un ambiente lavorativo, cooperando e restituendo dignità al proprio lavoro individuale. Come asserisce lo stesso Tognon: non è un obiettivo da poco.

Rosita Paganelli