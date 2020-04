Poliziotti intervengono su segnalazione di cittadini che lamentano il disturbo della quiete pubblica, ma vengono aggrediti da una decina di persone.

E' accatuto in nottata nel centro storico di Vasto. Lo raccontano testimoni che hanno assistito all'episodio di violenza. Su richiesta dei residenti, una volante è giunta attorno a mezzanotte e mezza in largo del Fanciullo per ristabilire la calma.

Ma gli agenti del vice questore Alessandro Di Blasio sono stati aggrediti da un gruppo di una decina di giovani. A quel punto, i poliziotti hanno chiamato i rinforzi, che hanno sedato la violenta aggressione. I responsabili dell'atto di violenza sono scappati. In corso le indagini per identificarli.

Medicati al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, gli agenti hanno riportato contusioni giudicate guaribili in dieci giorni.