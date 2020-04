Una lettera di compiacimento per l'impegno profuso in occasione dello spiaggiamento dei capodogli sulla spiaggia di Punta Penna. L'ha consegnata il Capo del Compartimento Marittimo di Ortona, Capitano di Fregata Nicola Attanasio agli armatori/comandanti della Motobarca Gulliver del Gruppo Pavone e del Motopesca Nicolino Natarelli di Nicolino Natarelli, che lo scorso 12 settembre hanno impiegato i loro mezzi per contribuire al salvataggio di quattro dei 7 cetacei spiaggiati.

L'azione dei tantissimi volontari che a forza di braccia hanno lavorato per ore per far tornare in mare i capodogli è stata supportata dalle imbarcazioni che dal mare, attraverso imbracature e cavi, hanno dato un prezioso contributo per tirare fuori i pesanti animali dalla sabbia.

I capodogli mentre riprendono la via del mare (video)

Il comandante Attanasio è stato a Vasto per l'ispezione ai servizi di Istituto tesa a certificare la qualità dell’organizzazione e dell’operato del dipendente Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto comandato dal Tenente di Vascello Giuliano D’Urso e nell'occasione ha incontrato gli operatori portuali e i rappresentanti della marineria vastese.

"Il proficuo confronto - riferisce D'Urso- ha consentito di fare il punto di situazione sul Porto di Vasto e di dare merito agli operatori che quotidianamente dimostrano la capacità di utilizzare al meglio le infrastrutture a favore del territorio".

Questa mattina la consegna delle due lettere di compiacimento ai due operatori della marineria. "La perizia marinaresca e l’estrema professionalità dimostrata in mare durante gli eventi - commenta il comandante del Circomare di Vasto - rende onore a tutta la marineria locale e ha contribuito, unitamente alla sinergica ed interistituzionale task force di soccorso posta in essere per la complessa operazione di salvataggio, ad ottenere un risultato senza precedenti, salvando ben 4 capodogli e rendendo meno tragico un evento straordinario che, diversamente, si sarebbe tramutato in una inevitabile attesa della morte degli esemplari cetacei".