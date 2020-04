“Mangiare bene per vivere meglio” è il titolo di un convegno sul tema dell’ alimentazione che si terrà sabato 8 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Cupello. Questo appuntamento organizzato dall’associazione “Le ali delle liberta’”, in collaborazione con il Comune di Cupello si rivolge a tutti i cittadini, genitori ed educatori.

Dopo un breve saluto del sindaco di Cupello, la Dott.ssa Claudia Antonella D’Ambrosio, biologo nutrizionista, esporrà, la stretta relazione tra cibo e salute. Ad essa farà seguito il Dott. Giorgio Flammia, gastroenterologo, presso l'Ospedale San Pio di vasto, che spiegerà le conseguenze di una cattiva alimentazione ed i sintomi legati ad essa.

Infine, la Dott.ssa Simona Tiberio, psicologa, farà una riflessione per riscoprire che il pasto è dotato di significati relazionali ed affettivi, che fanno dell’alimentazione un momento importante per la crescita non solo fisica ma anche psicologica dei bambini.

Alle 20.00, a chiusura del convegno, ci sarà la possibilità di fare domande ai relatori.