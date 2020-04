Un omaggio in musica a tutti i barbieri della città. Lo hanno realizzato Leano Di Giacomo e Francescopaolo D'Adamo. "Io e Leano di Giacomo - racconta D'Adamo- ci siamo incontrati nel salone di un barbiere. Abbiamo pensato di dedicare una canzoncina a questa categoria di artigiani in via d'estinzione. Lui ha scritto le parole ed io, ispirandomi a Gioacchino Rossini, la musica. Abbiamo poi improvvisato questo video su una registrazione casalinga".

Riprese realizzate nel salone di Nicola Delli Benedetti (che si è improvvisato cameraman) con D'Adamo nei panni del barbiere e Di Giacomo del cliente in attesa. Non mancano i riferimenti a "Lu varivire, n'arta liggire", volumetto pubblicato qualche anno fa da Giuseppe Tagliente per ripercorrere la storia di questo antico mestiere nella città.

Ci piace ricordare due varivire della città, di cui abbiamo raccontato la storia su Zonalocale.it. Ninnì Di Bussolo, barbiere da tre generazioni, protagonista di una delle Storie della Domenica (clicca qui) e suo cugino Paoluccio, grande tifoso biancorosso (clicca qui).