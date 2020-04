"Su richiesta dei residenti, che lamentavano il disturbo della quiete pubblica, siamo intervenuti attorno a mezzanotte e mezza in largo del Fanciullo", racconta il vice questore Alessandro Di Blasio, dirigente del Commissariato di polizia di Vasto, riferendosi all'episodio accaduto nella notte tra giovedì e venerdì nel centro storico, nella piazzetta di fianco alla cattedrale di San Giuseppe.

"Giunti sul posto, gli operatori della volante si sono trovati di fronte a un atteggiamento di sfida da parte di un gruppetto di giovani. Non appena un agente si è rivolto a un componente del gruppo, facendolo avvicinare all'auto di servizio, è stato aggredito dagli altri. Il suo collega è andato ad aiutarlo, ma si è reso necessario l'intervento di un'altra volante, all'arrivo della quale i giovani si sono dileguati. Cerchiamo di identificarli; non ci sono telecamere, ma possiamo individuarli in un altro modo. L'agente è stato medicato presso il pronto soccorso dell'ospedale di Vasto, da cui è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni".