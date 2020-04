Da ieri all'incrocio tra la circonvallazione Histoniense e via Valloncello è stata creata la nuova rotatoria, così come previsto dalla delibera di giunta dello scorso 2 luglio e che ha trovato i fondi nel bilancio di previsione 2014. Si spengono i semafori, quindi, per cercare di snellire il traffico in una delle zone critiche della circolazione urbana. Al momento sono stati posizionati segnali provvisori, come indicato dalla segnaletica orizzontale di colore giallo. Nei prossimi giorni saranno da valutare l'efficacia della rotatoria ed eventuali criticità che si presenteranno.

Il costo previsto per la realizzazione della rotatoria è di 25mila euro. Il provvedimento dovrebbe evitare il formarsi delle code, specialmente in orario di entrata e uscita dalle scuole, vista la vicinanza con il polo scolastico che comprende ben 5 plessi tra via Madonna dell'Asilo e via dei Conti Ricci, e migliorare in generale la viabilità di una strada su cui spesso si verificano incidenti.

In questi primi giorni gli automobilisti stanno "prendendo le misure" con la nuova viabilità. L'auspicio è che si giunga presto alla definitiva sistemazione della nuova rotatoria e che non avvenga come nel caso dell'incrocio tra circonvallazione-corso Mazzini-via Incoronata, con la rotatoria solo da poco sistemata e resa definitiva, o, ancor peggio, come quella di via Ciccarone-via del Porto, che è ancora con i segnali provvisori.