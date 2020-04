La stagione 2014 della MotoGp si appresta a vivere il suo atto conclusivo domenica prossima sul circuito di Valencia. La vittoria del campionato è andata a Marquez per il secondo anno di fila, resta da stabilire chi tra Rossi (ora avanti) e Lorenzo salirà sul secondo gradino del podio. Ma tutti i piloti e le squadre guardano già alla stagione che verrà, anche perchè nei giorni successivi al gran premio in terra spagnola ci sarà la consueta sessione di test, prima di spegnere i motori in attesa del nuovo anno sportivo.

Scenderà in pista anche il team Ducati nel nuovo assetto per la stagione 2015, con i due Andrea, Dovizioso e Iannone. I due, nei giorni scorsi sono stati tra i protagonisti degli spazi della casa di Borgo Panigale all'Eicma (il salone internazionale del ciclo e motociclo di Milano). Oltre a tenere a battesimo i nuovi modelli delle rosse hanno parlato di quella che sarà la prossima stagione.

Tutti e due hanno grande personalità e voglia di vincere. Dovizioso ha già assaggiato il podio, risultato che è sfuggito ad un ambizioso Iannone. C'è chi teme che una loro rivalità possa finire per incendiare il box, ma i due giovani centauri sembrano avere le idee già chiare.

"Deve essere un concentrato di forza per Ducati più che una rivalità fine a se stessa -ha detto Iannone-. Se siamo rivali nel box e litighiamo tra di noi credo non sia una buona cosa nè per noi, tanto meno per il nostro team. Siamo due piloti che vogliono star davanti l’uno all’altro. Credo che non sarà facile per me e non sarà facile per Andrea. Ma sarà un bene per Ducati e quindi per noi due. Cercheremo di spingerci più in là, di alzare il nostro livello, il nostro limite, per essere competitivi. Sarà importante avere un buon rapporto tra noi due, sicuramente ci aiuterà sia a convivere che a migliorare la moto e svilupparla per il futuro".

Della stessa idea anche Dovizioso."Quando in un team ci sono due piloti è scomodo ma in senso positivo perchè aiuta a tirar fuori il massimo dalla moto. Sono sempre stato favorevole ad avere due piloti forti nella stessa squadra, una situazione simile, penso a Lorenzo e Rossi, alla fine ha portato bene al team. Sono contento di avere Andrea in squadra, è totalmente diverso da Crutchlow (suo compagno di quest'anno, nr), sarà sicuramente tosto".