Dopo la grande vittoria per 3-0 a Pineto e il conseguente primato in classifica, l’U.S. San Salvo, pur mantenendo i piedi saldamente per terra, si gode il momento e il presidente Evanio Di Vaira elogia i suoi.

“Voglio ringraziare tutti i giocatori che si stanno dimostrando grandi professionisti compresi gli under che quando scendono in campo danno sempre il 101%, lo staff tecnico, il mister Claudio Gallicchio che è un vero artista nel leggere le partite e apportare le modifiche tattiche, tutta la dirigenza e il Dg Meuccio Di Santo che con la sua esperienza e il suo impegno quotidiano ha creato un gruppo eccezionale. Il nostro dodicesimo uomo in campo sono i tifosi sempre presenti in casa e in trasferta dimostrando con il loro comportamento una grande civiltà. I frutti che stiamo raccogliendo in questi mesi sono merito anche del prezioso lavoro svolto dalla precedente società del presidente Nicola Minicucci che, insieme ad altri dirigenti, sono ancora parte attiva e fondamentale del nostro sodalizio.

Ci tengo a sottolineare la grande ospitalità della società del Pineto. Domenica a fine gara, a sottolineare i veri valori dello sport, ci hanno offerto un piccolo rinfresco e senza dubbio nel match di ritorno noi faremo lo stesso con loro. Sono due domeniche che vado in trasferta con l’autobus della squadra e visto che sta portando bene, per scaramanzia, penso farò lo stesso fino alla fine della stagione”.

In vista dell’importante e delicata gara di domenica a Cupello contro il Paterno, che dista solo tre punti dalla squadra di Gallicchio, l’U.S. San Salvo ha indetto la giornata biancazzurra con l’auspicio che tutti i cittadini affluiscano in maniera massiccia a sostenere la squadra e a spingere i ragazzi alla vittoria.