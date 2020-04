Signor Sindaco ,

nella certezza che il bene comune ed il benessere di tutti i nostri amati concittadini sia il faro dell’agire politico ed amministrativo dell’intero Consiglio comunale, con la presente Le chiediamo pubblicamente di continuare ad adoperarsi per la nostra collettività, assicurando i servizi alla persona e svolgendo tutte quelle attività che possano rientrare nell’ordinaria amministrazione.

Ad un mese dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che, con buona pace di tutti, potrà sciogliere ogni dubbio sull’esito reale della recente competizione elettorale, i componenti dell’intero gruppo Cambiamo Gissi chiedono che non vengano adottate scelte che comportino investimenti o impegni che, di fatto, potrebbero pregiudicare il nostro agire nel caso in cui il TAR ritenga di dover indicare una maggioranza nuova e diversa dall’attuale.

Riteniamo di tutta evidenza che scelte per investimenti o impegni operati in una condizione sub judice, oltre che politicamente non corrette, sarebbero irrispettose e pregiudizievoli non solo e tanto verso chi ha un programma di governo diverso ma, anche e soprattutto, rispetto alla cittadinanza ed alla maggioranza dei suoi elettori.

Si tratta di attendere poche settimane, un periodo nel quale crediamo giusto e necessario non assumere decisioni che possono essere rinviate senza alcun danneggiamento per la collettività qualora il TAR confermi l’attuale maggioranza e che, in caso contrario come da noi auspicato, non limitino le nostre scelte in favore dei cittadini di Gissi.

Il Gruppo Cambiamo Gissi