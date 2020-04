Allievi sperimentali, Bacigalupo-Marsica 3-1. Bella vittoria interna per gli allievi sperimentali della Bacigalupo: al campo di Vasto Marina superata per 3-1 l'ottima Marsica che dopo i primi 2 turni era ancora imbattuta.

I padroni di casa passano in vantaggio in avvio di gara con un gran gol di Maccione, gli ospiti provano a reagire ma dalla metà del primo tempo sono costretti a giocare in inferiorità numerica a causa di un'espulsione.

Nella ripresa la Marsica non si arrende e trova il pareggio con Orlandi, confermandosi una squadra con tanta qualità. La Bacigalupo comunque riesce subito a riportarsi in vantaggio: cross di Canosa, Liberatore scarica per l'accorrente Di Virgilio che fulmina il portiere avversario con un tiro imprendibile.

Nel finale dopo una punizione calciata da Liberatore è ancora Di Virgilio (doppietta per lui) che di testa firma il gol del definitivo 3-1. Sorridono quindi gli allievi sperimentali della Bacigalupo che conquistano una vittoria importante contro un avversario molto ostico.

Tabellino

Bacigalupo-Marsica 3-1 (1-0)

Reti: 10' Maccione (B), 47' Orlandi (M), 50' Di Virgilio (B), 78' Di Virgilio (B)

Bacigalupo: Frangione, D'Amario (Notarangelo), Carulli (Ciancaglini), Di Lorenzo (Fosco), Napoletano, Maccione, Antonino (Canosa), De Rosa (Di Virgilio), Galiè (Racciatti), Irace, Liberatore. All. Baiocco

I risultati del 3° turno del campionato sperimentale allievi: Bacigalupo-Marsica 3-1, Magliano-Giovanile Chieti mercoledì, Oratoriana-Penne 2-2, Poggio degli Ulivi-Virtus Vasto 1-4, River Casale-L'Aquila 5-1, San Gregorio-Francavilla 1-3; riposa D'Annunzio Marina.

La classifica: River Casale 9, Bacigalupo e Magliano 6, Penne, Poggio degli Ulivi e Virtus Vasto 4, Francavilla, L'Aquila e San Gregorio 3, Marsica e Oratoriana 2, D'Annunzio Marina 1, Giovanile Chieti 0

Allievi regionali, Giovanile Chieti-Bacigalupo 3-2. Altra incredibile sconfitta (la terza nelle ultime quattro partite) per gli allievi regionali della Bacigalupo che vengono battuti anche dalla Giovanile Chieti.

I vastesi, per due volte in svantaggio, pareggiano prima con Canosa e poi con Fiore, ma nel finale riescono a perdere subendo il gol del 3-2 dei locali. C'è stata anche un po' di sfortuna nella gara odierna (un palo, una traversa e diverse occasioni fallite), ma è davvero difficile descrivere la situazione di una squadra che in queste prime 8 giornate ha mostrato evidenti limiti, non giocando bene e regalando punti ad avversari decisamente alla portata.

Per la Bacigalupo ci sono state poche luci (la vittoria con la D'Annunzio Marina e il primo tempo con il River Casale) e tantissime ombre in questo avvio di campionato: la speranza è che magari con qualche cambiamento si possa riuscire a migliorare, la classifica è corta e il quinto posto è a soli due punti. Di certo però, senza una crescita da parte di tutti (società, staff tecnico e ragazzi), la qualificazione al girone d'élite è molto lontana. Nel prossimo turno è in programma l'impegno interno contro il Lauretum.

Tabellino

Giovanile Chiti-Bacigalupo 3-2 (1-1)

Reti: 9' Malandra (GC), 36' Canosa (B), 49' Ferrara (GC), 65' Fiore su rigore (B), 80' Iannizzotto G. (GC)



Bacigalupo: Maccione, Di Casoli (D'Amario), Berardi, Canosa (Galiè), Frangione, D'Alò, Benvenga (Racciatti), Marzocchetti (Irace), Natarelli, Fiore, Fontana (Carriero). All. Baiocco

Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Lauretum 1-0. Tornano al successo i giovanissimi regionali della Bacigalupo che, dopo una partita molto combattuta ed equilibrata, piegano per 1-0 l'insidioso Lauretum. Gara dai due volti: primo tempo con supremazia dei vastesi che giocano bene e creano parecchie occasioni, non riuscendo però a concretizzarle; si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con un paio di opportunità per il Lauretum, ma al 46' la Bacigalupo riesce a portarsi in vantaggio con un micidiale contropiede: lancio di Ciccotosto A. per Farina che fugge in velocità e a tu per tu con il portiere avversario firma il gol dell'1-0. Ultimi minuti di sofferenza per i padroni di casa che rischiano in alcune circostanze di subire il pareggio degli ospiti, protagonisti di un ottimo secondo tempo.

Il match finisce comunque 1-0 per la squadra di mister Luigi Menna che conquista una vittoria preziosissima e sale a 19 punti in classifica: i vastesi hanno offerto una buona prova nel primo tempo (pur sciupando troppo sotto porta), nella ripresa invece meglio il Lauretum che se avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla. Ad ogni modo era fondamentale tornare al successo per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che hanno saputo soffrire resistendo agli assalti degli ospiti e ottenendo 3 punti d'oro. Nel prossimo turno è in programma la trasferta a Francavilla.

Tabellino

Bacigalupo-Lauretum 1-0 (0-0)

Reti: 46' Farina (B)

Bacigalupo: Massimi, Maroscia, Dragonetti, Plescia, Ali, Ciccotosto A., Nuozzi (Cipollone), Cieri, Farina, Lavacca (Ciccotosto C.), Santilli (Catalano). All. Menna

Il punto sui campionati allievi e giovanissimi regionali. Si è giocata l'8° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Con un netto 5-1 la capolista Poggio degli Ulivi regola lo Sporting Casoli e approfitta del passo falso del River Casale, sconfitto per 1-0 a Fossacesia; sale al secondo posto una strepitosa Caldora (5-2 sul Lauretum), sorridono anche la Virtus Vasto, la D'Annunzio Marina, la Giovanile Chieti e il Manoppello Arabona che battono rispettivamente il Miglianico, il Francavilla, la Bacigalupo e la Spal Lanciano, l'Acqua e Sapone invece perde in casa contro il Ripa.



Classifica allievi girone B: Poggio degli Ulivi 22, Caldora 19, River Casale e Virtus Vasto 17, D'Annunzio Marina e Miglianico 14, Francavilla e Giovanile Chieti 13, Bacigalupo 12, Manoppello Arabona 11, Fossacesia 10, Ripa 7, Sporting Casoli 5, Acqua e Sapone 4, Spal Lanciano 3, Lauretum 1

Giovanissimi girone B. Nel posticipo di lunedì i Delfini Biancazzurri sconfiggono con un pesante 7-2 il Manoppello Arabona e restano in vetta, ma non si fermano neanche le altre squadre dell'alta classifica: risultati larghi per River Casale, Virtus Vasto e Poggio degli Ulivi che piegano nettamente la Giovanile Chieti, la Gladius e l'Atletico Montesilvano, mentre vincono di misura la Bacigalupo (1-0 sul Lauretum) e la D'Annunzio Marina (1-0 sul Fossacesia); chiudono il quadro dell'8° turno i pareggi a reti inviolate in Caldora-Francavilla e Penne-Quattro Colli.

Classifica giovanissimi girone B: Delfini Biancazzurri 24, River Casale e Virtus Vasto 21, Bacigalupo 19, D'Annunzio Marina e Poggio degli Ulivi 18, Giovanile Chieti e Lauretum 12, Fossacesia 10, Manoppello Arabona 9, Caldora 8, Francavilla 6, Gladius 3, Quattro Colli 2, Atletico Montesilvano e Penne 1

Loris Napoletano