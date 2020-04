Secondo appuntamento con gli spot della campagna di sensibilizzazione alla legalità del progetto Educare per crescere nella legalità, realizzato dal Comune di San Salvo con i fondi per la Sicurezza e legalità della Regione Abruzzo, e realizzato dalla Cooperativa Nuova Solidarietà.

"Lo spot - si legge in una nota - vuole far riflettere su alcuni atteggiamenti innocui che a volte si adottano in modo anche spontaneo che, però, possono creare disagio agli altri: una carrozzella, una mamma con il passeggino, un anziano che si muove con difficoltà.



Il video vuole lanciare un messaggio semplice: non bisogna pensare che l’illegalità riguardi solo i grandi temi (mafia, spaccio, rapine, omicidi, violenza in genere…) e quindi la gente comune ne sia immune. Ognuno può essere autore di gesti e azioni che non fanno male a nessuno, ma che in realtà lo fanno: la legalità passa attraverso il rispetto dell’altro.



Un ringraziamento particolare al protagonista del video, Gianpaolo Gatti, che si è “prestato” come attore interpretando una situazione “tipo” nella quale spesso si imbatte".



Oltre che nell'articolo lo spot è visibile anche sulla home page di Zonalocale.it

Disabilità e Legalità from Nuova Solidarietà on Vimeo.