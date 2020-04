Il Vasto Marina batte in casa il Cupello secondo in classifica e con la seconda vittoria consecutiva si riavvicina alle zone alte. La squadra di Baiocco aggancia la Vastese sconfitta sul campo della Spal Lanciano. Vince in casa il San Salvo contro il Sant'Anna e si allontana dalla zona retrocessione. Rallenta la capolista Renato Curi Angolana che dopo dopo 5 vittorie nelle prime 5 giornate pareggia in trasferta contro Il Delfino Flacco Porto.

Vasto Marina-Cupello 2-1. I padroni di casa riescono a conquistare l'intera posta in palio contro i rossoblu secondi in classifica, non senza qualche sofferenza di troppo. Merito anche degli ospiti, sconfitti per la seconda volta nel torneo.

Baiocco deve fare a meno di Monachetti, Forte e D'Ottavio, oltre che dello squalificato Labrozzi. Carlucci non può schierare Luciano. Pronti via e c'è subito un calcio di rigore assegnato al 4' agli ospiti, sul dischetto si presenta il capitano Fizzani, Canosa intuisce la traiettoria e para. Al 34' i padroni di casa passano in vantaggio, Carulli avanza sulla destra crossa in mezzo dal fondo, Persichitti in area colpisce e insacca. Al 40' vastesi ancora in avanti con Ciccotosto che sfiora il raddoppio.

Nella ripresa poche occasioni, come nel primo tempo, al 48' una punizione di Di Renzo viene bloccata da Canosa, al 73' un tiro di Santoro, che domenica ha debuttato in Eccellenza, viene deviato in angolo da Tascione, sul corner successivo Persichitti è ancora il più lesto di tutti e mette in rete di testa. Al 91' il Cupello accorcia, la deviazione di Ratta è decisiva e finisce nella propria porta. Negli ultimi secondi di recupero Cozzolino davanti al portiere ospite spreca l'opportunità di siglare il terzo gol.

Nel prossimo turno il Vasto Marina, ora quarto, giocherà contro la Vastese mentre il Cupello, raggiunto dal River Casale in seconda posizione, ospiterà la D'Annunzio Marina che ha battuto il Miglianico.





Tabellino

Vasto Marina-Cupello 2-1 (1-0)

Reti: 34’ Persichitti (Vasto Marina), 74’ Persichitti (Vasto Marina), 91’ autogol Ratta (Vasto Marina)

Vasto Marina: Canosa, D’Alessandro (76’ Ratta), Di Battista, Ciccotosto, Nocciolino, Di Biase (81’ Ciccarone), Santoro, Cozzolino, Fabrizio (65’ Marchesani), Carulli (59’ Forte). A disposizione Di Chiacchio. Allenatore Massimo Baiocco

Cupello: Tascione, Marchioli (76’ Mingone), Fantini (21’ Antenucci M.), Antenucci D. (83’ Gubiani), Cinquina, Nanni, Loreta (53’ Croce), Rossi, Di Croce, Fizzani (69’ Ricciardi), Di Renzo. A disposizione Ottaviano, Coppola. Allenatore Panfilo Carlucci

Arbitro: Giorgio D’Agnillo (Vasto)

Ammoniti: Santoro (Vasto Marina), Fabrizio (Vasto Marina), Croce (Cupello)

Spal Lanciano-Vastese 2-1 I giovani biancorossi sul campo della Spal Lanciano incassano la seconda sconfitta stagionale. Il gol ospite porta la firma di Marchioli, quando la partita sembra avviata verso il pareggio arriva all'ultimo minuto la rete della vittoria dei lancianesi che agganciano i vastesi in classifica al quarto posto. Nel prossimo turno sfida interna contro il Vasto Marina.

San Salvo-Sant'Anna 2-1. Seconda vittoria per i biancazzurri di Di Nardo che allontanano la zona retrocessione. In gol per i padroni di casa vanno Ramundo e Petrino. Lunedì prossimo il San Salvo farà visita all'Acqua&Sapone sconfitta ieri dal River Casale secondo in classifica.





I risultati della 6° giornata del campionato Juniores d'Elite, girone B

D'Annunzio Marina-Miglianico 3-2

Folgore Sambuceto-Francavilla 2-2

Il Delfino Flacco Porto-Renato Curi Angolana 1-1

River Casale-Acqua&Sapone 3-0

San Salvo-Sant'Anna 2-1

Spal Lanciano-Vastese 2-1

Vasto Marina-Cupello 2-1

La classifica

Renato Curi Angolana 16

Cupello 12

River Casale 12

Vastese 10

Spal Lanciano 10

Vasto Marina 10

Folgore Sambuceto 8

Francavilla 8

San Salvo 7

Il Delfino Flacco Porto 6

Sant'Anna 6

Miglianico 6

D'Annunzio Marina 5

Acqua&Sapone 3





Il prossimo turno, lunedì 10 novembre, ore 15.00

Acqua&Sapone-San Salvo

Cupello-D'Annunzio Marina

Francavilla-Il Delfino Flacco Porto

Miglianico-River Casale

Renato Curi Angolana-Spal Lanciano

Sant'Anna-Folgore Sambuceto

Vastese-Vasto Marina