Si è concluso domenica 2 novembre a Pescara il Campionato Zonale Optimist, che ha visto salire in vetta alla classifica gli atleti del Circolo Nautico di Vasto.

Primo della categoria cadetti è infatti Stefano Troiano, grande rivelazione del 2014, terza Ludovica Tana, terzo nella categoria juniores Giulio Silvestri quarta Marzia Di Risio. Un risultato importante per la squadra di Mike Ruzzi e per il Circolo Nautico di Vasto, che tanto sta investendo nel settore giovanile. Buoni risultati sono stati infatti, ottenuti anche nella categoria del gioco vela.

La vela, grazie al lavoro instancabile della presidente del Circolo, Antonietta Muscella sempre supportata dai soci, non è più vista come un’attività d’èlite, ma come una disciplina formativa, che aiuta la concentrazione, il senso di responsabilità e le conoscenze tecniche dei piccoli allievi.

Un importante lavoro è stato svolto in passato, nelle scuole, con il progetto “Vela scuola, impariamo a navigare”, facendo apprendere le nozioni base della vela, come i venti, i nodi, il rispetto che si deve al mare e ai compagni di regata, tutte nozioni fondamentali per crescere come marinai e come uomini. I risultati, di tale lavoro sono giunti ed altri giungeranno, non resta che augurare a tutti i giovani velisti "buon vento".