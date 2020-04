Un’altra trasferta amara per gli Amici del Basket San Salvo che dal match di sabato pomeriggio contro l’Ennebicì Campobasso sono usciti sconfitti 60-50. Primo successo per la compagine molisana e un’occasione sprecata da parte degli abruzzesi che aggiungono una sconfitta al proprio cammino.

Partita equilibrata sin dall’inizio tra le due sfidanti: nel primo quarto i bianco blu si trovano a giocare punto a punto contro un ottimo Altieri, neoacquisto in casa Ennebicì. È di una sola lunghezza il vantaggio al termine della prima frazione da parte dei casalinghi (16-15). Il secondo periodo si apre con tanti errori al tiro da parte di ambedue le squadre con le rispettive difese attente a non concedere troppo. Poche realizzazioni e si va al riposo lungo sul risultato di 28-27. Si ritorna sul parquet ed il copione è lo stesso delle prime due frazioni: partita punto a punto con una serie di “botta e risposta” che accendono ulteriormente la partita. È negli ultimi minuti del terzo periodo che i casalinghi trovano una marcia in più per siglare un vantaggio che però è ancora minimo (38-34). Ultimi dieci minuti della gara che vedono come protagonista Murtas e compagni. I casalinghi premono sull’acceleratore e gli Amici del Basket si trovano a costretti ad inseguire tentando di portarsi in vantaggio. Tentativo che non riesce a Celenza e compagni perché a festeggiare sulla sirena sono i molisani, per la prima volta in questa stagione, chiudendo avanti 60-50. Un altro passo falso per i ragazzi di coach Linda Ialacci che risentono molto in questo periodo delle assenze di Pasquini e Assogna. Del loro contributo i bianco blu infatti sembrano avere davvero bisogno, soprattutto sotto canestro e nel reparto offensivo, dove a segnare oltre a Pappacena, Borromeo, Biasone e Celenza serve quel qualcosa in più visto nelle prime giornate. La prossima settimana gli Amici del Basket San Salvo torneranno a giocare in casa dopo due trasferte consecutive, ma ad attenderli sarà la Magic Basket Chieti, squadra prima in classifica ad otto punti ma con una partita in più rispetto alle altre. Servirà una grande mano dal pubblico e una grande prova di carattere ai sansalvesi per tornare alla vittoria e proseguire il proprio cammino.

Ennebici Campobasso: Del Cioppo 9, Altieri 13, Muccino 3, Murtas 22, Traversi 4, Sabelli E. 2, Marinelli 2, Tondi 5, Romagnoli NE, Serafini , Sabato NE. All. Sabatelli

Amici Del Basket San Salvo: Nanni 2, Borromeo 13, Pappacena 17, Biasone 9, Di Blasio 4, Celenza 5, Desiati , Tenisci , Koshena S. NE, Boccardo NE. All. Ialacci