Erano tanti i fedeli che ieri si sono ritrovati nel piazzale del cimitero di Vasto per partecipare alla solenne concelebrazione nel ricordo di tutti i defunti. A presiedere l'eucarestia l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, accompagnato da tanti sacerdoti della città. Ad animare la celebrazione, come da tradizione, i ragazzi dell'oratorio salesiano di Vasto.

Durante la sua omelia, padre Bruno ha parlato di "grande speranza" e "grande promessa", rifacendosi alle letture del giorno. "Di fronte alle gioie e al dolore, ai successi e alle difficoltà, dobbiamo sempre mantenere viva la speranza che nasce dalla fede in Dio". Poi ha aggiunto: "La grande promessa è quella di un domani più luminoso di questo splendido sole. Sappiamo che Dio ci ha promesso la gioia, l'eterna felicità. Sappiamo che l'ultima parola non sarà mai la morte".

Poi, prima di terminare, il grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa celebrazione. "È stato bello trovarsi qui per pregare per i nostri cari defunti. Vi chiedo di continuare a pregare per loro, di pregare per tutta la nostra Chiesa diocesana e anche per me".