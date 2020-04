Esordio in campionato con una valanga di gol per la Pro Vasto Femminile. Dopo il brillante passaggio del turno in Coppa Abruzzo, con due vittorie ai danni di Lanciano e Ortona, le ragazze allenate da mister Di Martino e Migliaccio travolgono l'Olimpia Femminile nella partita giocata sul campo "Ezio Pepe". Finisce 13-0, risultato che regala sorrisi e tanta fiducia per questa nuova esperienza. Ad aprire le marcature, già dopo 1 minuto, ci pensa Anna Mazzatenta. Poi è la festa del gol, con tante giocatrici biancorosse a segno. Il primo tempo si chiude sul 4-0, poi nella ripresa il bottino viene incrementato fino al 13-0 con cui finisce la gara.

Regina delle marcatrici è Martina Di Viesti, con le sue 4 reti messe a segno, 3 ne fa Mazzatenta, 2 Tiberio, e poi un gol a testa per Giuliani, Di Foglio, Di Francesco e Silvestri. "In campo sono andate tutte le ragazze - commenta Gennaro Migliaccio - e anche chi non ha fatto gol ha giocato comunque una buona partita. Siamo contenti per questo inizio e per i primi tre punti, ma ora si resetta tutto e si pensa già alla prossima sfida".

Domenica prossima la Pro Vasto sarà impegnata sul campo della Femminile Chieti. Sfida che, come l'anno scorso, non porta punti in classifica (in quanto seconda squadra del Chieti in serie B). Ma una sfida tra Vasto e Chieti non è mai banale, vista la storica rivalità calcistica tra le due città. "Sarà comunque una partita importante", aggiunge Migliaccio.