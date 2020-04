Disagi in Abruzzo e in Molise per un problema alla centrale Telecom di Pescara nel pomeriggio di ieri. Per un guasto all'alimentazione elettrica, si sono verificati black out non solo alle utenze private fisse e mobili, ma anche le utenze dei servizi di emergenza sanitarie e delle forze di polizia. Funzionava solo il 112. Il blocco, fa sapere la Telecom, è in via di risoluzione ma la ripresa del servizio è graduale e scaglionata.

ANSA