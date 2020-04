Secondo successo stagionale per la Bts Group San Salvo che nel match delle 18:00 di domenica si è imposta nettamente con un 3-0 contro l’avversaria A.S.D. Teramo Volley. Un match a senso unico e portato avanti senza troppi problemi dai ragazzi di coach Di Cesare. Scesi in campo con un sestetto leggermente diverso da quello della scorsa settimana- Turtora è partito dalla panchina causa influenza e al suo posto il giovane Lauditi classe 1998- i sansalvesi hanno chiuso avanti 25-13 il primo set. Nella seconda frazione scende in campo il febbricitante Turtora e la sua, così come quella del solito Colamarino, sarà un’ottima prestazione. Archiviato anche il secondo set (25-19) coach Di Cesare da spazio ai più giovani del roster bianco nero e questo permette comunque alla sua squadra di chiudere la partita senza passi falsi, con la terza frazione che si conclude 25-18 a favore dei padroni di casa.

Una seconda vittoria che fa ben sperare per il proseguo della stagione, soprattutto dopo i risultati dagli altri campi. Nello scontro al vertice infatti tra il Pescara 3 (formazione battuta 3-1 la scorsa settimana dai sansalvesi) e il Teate Volley, ad avere la meglio sono stati i pescaresi dopo il tie-break (3-2). Risultato che evidenzia un particolare livellamento tra le squadre del girone e che anticipa un fattore importante: ogni partita potrà riservare finali per niente che scontati. La prossima settimana per Colamarino e compagni sarà la volta di affrontare in casa il Venafro, squadra con una sola vittoria in classifica.