È stata una Cerimonia bella e commovente quella che si è svolta, Venerdì 31 ottobre 2014, presso la Sala della Cornice di Palazzo D’Avalos, su iniziativa del Rotary Club di Vasto. Alla presenza del Governatore del Distretto 2090, avv. Marco Bellingacci e signora Francesca, dei past governor Riccardo Marrollo e Francesco Ottaviano, del presidente del club dott. Angelo Muraglia, dell’Assistente del Governatore, Adriano Spinelli, del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte, del Presidente dell’Assostampa cav. Giuseppe Catania, e di molti soci e amici rotariani, è stato consegnato il Premio “Arti e Mestieri 2014” alla signora Ester Stella, proprietaria dello storico negozio di cappelli, sito in Corso De Parma, una volta chiamato “La Corsea”.

Dopo i saluti del Presidente del club Muraglia, hanno preso la parola il Presidente del Consiglio comunale Forte, che si è detto orgoglioso di parlare di Ester Stella alla quale persino il sindaco di Perth Lisa Scaffidi ha voluto rendere omaggio quando a maggio è venuta a Vasto per il venticinquennale del gemellaggio, e del Presidente dell’Assostampa Catania, il quale ha sottolineato che il negozio “Cappelli Stella” debba ritenersi un vero “sacrario”, dove sono custoditi ancora i mobili appartenuti al padre di Ester, Quirino.

E’ stato, quindi, compito del vice-presidente del club, arch. Sandro Valentini, illustrare la valenza del Premio rotariano, istituito anni fa su proposta del socio Vincenzo Chierchia per richiamare all’attenzione della città quanti lavorano con impegno e professionalità sul territorio. “La scelta di quest’anno – ha concluso Valentini – è andata al Borsalino della Signora Stella. E’ un piccolo, ma significativo, riconoscimento del Rotary ad un grande personaggio della nostra storia locale, che ancora oggi continua a gestire alla veneranda età di 91 anni e 7 mesi il negozio di famiglia”.

E’ seguita la consegna del Premio “Arti e Mestieri”, fatta dal socio Vincenzo Chierchia. Visibilmente commossa, la signora Ester ha ritirato il mazzo di fiori e la Targa su cui è stata incisa la seguente motivazione: “Donna di grandi virtù umane e morali, instancabile lavoratrice, dopo aver aiutato il papà Quirino nell’azienda di famiglia, dal 1973 ad oggi ha saputo gestire, da sola, con passione e professionalità, lo storico negozio di cappelli, sito in Corso De Parma, offrendo sempre ai tanti clienti vastesi ed ai turisti straordinarie testimonianze di cortesia e di signorilità”.

Per la circostanza sono state donate alla signora Ester anche una pergamena con un simpatico approfondimento del tema del “cappello” (testo composto e letto dal socio Gianfranco Bonacci) e una elegante “brochure” con stupende foto a colori che ritraggono Ester nel suo negozio. Nella “brochure” è stata inserita la breve intervista, fatta qualche giorno prima della Cerimonia alla signora Ester dall’addetto stampa del club, prof. Alfiero Luigi Medea, che qui viene riportata.

Le Storie della Domenica - Ester Stella (clicca qui)

“Non l’ho scelto io questo mestiere – ci ha sottolineato Ester Stella – ma per retaggio familiare. Però l’ho accettato con entusiasmo prima aiutando mio padre Quirino fin dall’età di 14 anni, poi, da sola, superando difficoltà e mode”. “In tutti questi quarant’anni – ha aggiunto la brava “cappellaia” - tantissimi vastesi e turisti sono venuti a comprare i cappelli nel mio negozio e sono rimasti a me affezionati, venendomi a salutare, anche dopo molto tempo. La crisi economica attuale – ha concluso Ester – la sto provando anch’io, perché ci sono giornate in cui non vendo quasi niente. Tuttavia, continuo a mandare avanti questa storica attività della mia famiglia con indomita volontà e con la stessa passione di un tempo”.

La Cerimonia si è chiusa con un piccolo rinfresco, durante il quale il Governatore Bellingacci si è incontrato con il sindaco Luciano Lapenna. Naturalmente, il club rotariano di Vasto ha vissuto un forte momento di aggregazione e di sincera amicizia durante la conviviale che si è svolta, alle 20,30, nella sede sociale, dove sono stati presenti, in un caloroso interclub, anche i soci di Atessa Media Val Sangro con il loro Presidente Amedeo Orfeo e signora Rosanna, e il Governatore eletto per il 2015-2016 dott. Sergio Basti de L’Aquila.

Il Governatore Bellingacci nel suo discorso ufficiale, tenuto dopo gli interventi dei giovani Francesco Barattucci del Rotaract di Atessa e di Francesco Tascione del Rotaract di Vasto, si è congratulato per l’eccellenza dei piani programmatici dei due club, invitando tutti i soci a sentirsi orgogliosi di appartenere al Rotary, una grande famiglia impegnata quotidianamente nel “servizio” per le tante emergenze del mondo d’oggi.

Luigi Medea