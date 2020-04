Martedì prossimo, 4 novembre, dalle 21 alle 22, presso l'oratorio della parrocchia San Marco Evangelista ci sarà un'assemblea in cui il nuovo parroco don Gianni Carozza vuole incontrare ed ascoltare gli abitanti del quartiere. Diverse sono le attività già partite in parrocchia, come catechismo e incontri per gli adulti, ma altre iniziative sono in programma per i prossimi mesi. Per questo don Gianni, nei primi mesi della sua esperienza pastorale, vuole confrontarsi con tutti i parrocchiani ed i residenti di un quartiere che vive una importante fase di espansione.