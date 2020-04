Il Vasto Marina batte 2-1 all'Aragona il Miglianico e conquista la terza vittoria in campionato. La squadra di Pazienza è ora a 10 punti in classifica e si avvicina alla zona salvezza. Ospiti avanti al 17’ con Petito, al 38’ pareggia Kamara e a un quarto d'ora dalla fine Cataruozzolo sigla il vantaggio. Da segnalare la presenza in tribuna del centrocampista Salvatore Del Giudice, prossimo acquisto, nel mercato di dicembre, del Vasto Marina. Il giocatore dovrebbe iniziare ad allenarsi con la squadra in settimana. Previsti anche gli ingressi dei fratelli Ivano e Marco Larivera come nuovi sponsor.

La partita. All'Aragona il Vasto Marina riceve il Miglianico, i padroni di casa devono assolutamente vincere per avvicinarsi ad una posizione di classifica più tranquilla. Pazienza schiera il consueto 4-4-2. In porta, come a Francavilla, c’è ancora Del Giudice, Giuliano a centrocampo, Forte esterno al posto dell’infortunato Monachetti, in avanti la coppia Kamara-Cataruozzolo, in tribuna Cesario infortunato e Lo Mele. Nel Miglianico out Miccoli, in attacco c’è l’ex Rossi Finarelli.

Prima vera occasione della partita per i padroni di casa al 12’ quando su un lancio in avanti di Giuliano colpisce Stigliano che incrocia ma manda fuori. Al 17’ passa in vantaggio il Miglianico, il portiere Del Giudice esce dall’area, scivola con il piede di appoggio mentre tenta di colpire di testa, ne esce un assist per Petito che insacca. Un minuto dopo Stigliano, tra i migliori anche oggi, serve in area Cataruozzolo, la sua conclusione lambisce il palo. Al 27’ Forte si infortuna, debutta in Eccellenza il giovane Santoro, classe ’97. Il nuovo entrato lancia per Cataruozzolo che riceve e serve Kamara cha al momento di tirare, davanti a Palena, scivola. Al 32’ punizione di Napolitano dal vertice dell’area, il portiere ospite respinge di pugni. Al 35’ Rossi Finarelli entra in area e butta al centro per Petito che svetta di testa e manda fuori. Al 38’ il Vasto Marina pareggia, mischia su calcio d’angolo, palla a Kamara che in rovesciata insacca e mostra la maglia con dedica per il piccolo Erick presente in tribuna. Per l’ivoriano è la prima rete con i vastesi.

La ripresa inizia con il Vasto Marina in cerca del vantaggio, al 53’ Stigliano in area tira a botta sicura, Palena chiude lo specchio. Passa un minuto e Napolitano pesca Schettino che di testa da due passi manda fuori. Nonostante insistano a portarsi nell'area di rigore avversaria i biancorossi non riescono a segnare. Al 70’ altra buona occasione per il Vasto Marina, punizione battuta da Volpe, palla a Febbraro che sulla linea di fondo rimette in mezzo dove nessuno ci arriva. Al 75’ la squadra di Pazienza passa in vantaggio, Volpe prende palla a centrocampo e avanza verso la porta, vede Kamara libero sulla sua destra e lo serve, l’attaccante viene atterrato in area da Palena, l’arbitro concede il vantaggio, Cataruozzolo si fionda sulla palla e la butta in rete. Quarta rete in campionato per l'attaccante napoletano. Rischiano nel finale i padroni di casa su un colpo di testa in area di Cinquino ma riescono a portare a casa tre punti fondamentali per riprendere fiato. Nel prossimo turno trasferta a Sulmona contro l’ultima in classifica a quota zero, oggi sconfitta 2-0 a Capistrello, un'altra buona occasione per fare bottino pieno.

Tabellino

Vasto Marina-Miglianico 2-1 (1-1)

Reti: 17’ Petito (Miglianico), 38’ Kamara (Vasto Marina), 75’ Cataruozzolo (Vasto Marina)

Vasto Marina: Del Giudice, D’Alessandro, Stigliano, Giuliano, Schettino, Febbraro, Forte (27’ Santoro), Volpe (87’ Cicatiello), Cataruozzolo, Kamara, Napolitano. A disposizione Cialdini, Lupo, Maisto, Marinelli, Di Biase. Allenatore Luigi Pazienza

Miglianico: Palena, Pomposo, Colarossi (54’ Di Michele), Sichetti, Cinquino, Fiaschi, Di Pompeo (77’ Planamente), Pica, Rossi Finarelli, Petito, Giandonato (72’ Cempi). A disposizione Pettinari, Torsellini, D’Amore, Di Nardo. A disposizione Alessandro Tatomir

Arbitro: Arturo D’Orsogna (Teramo), assistenti: Alessio Chiavaroli (Pescara), Mara Mainella (Lanciano)

Ammoniti: Sichetti (Miglianico), Fiaschi (Miglianico), Palena (Miglianico), Giuliano (Vasto Marina)

I risultati della 11° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Capistrello-Sulmona 2-0

Cupello-Borrello 1-5

Martinsicuro-Acqua&Sapone 1-1

Montorio-Vastese 0-0

Paterno-Francavilla 1-2

Pineto-San Salvo 0-3

Renato Curi Angolana-Alba Adriatica 1-1

Torrese-Avezzano 0-2

Vasto Marina-Miglianico 2-1



La classifica

Pineto 24

San Salvo 24

Francavilla 23

Avezzano 22

Paterno 21

Torrese 21

Martinsicuro 18

Capistrello 16

Renato Curi Angolana 15

Montorio 14

Miglianico 13

Borrello 12

Vastese 12

Acqua&Sapone 10

Vasto Marina 10

Cupello 9

Alba Adriatica 9

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 9 novembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Montorio

Alba Adriatica-Pineto

Avezzano-Borrello

Capistrello-Martinsicuro

Francavilla-Torrese

Miglianico-Renato Curi Angolana

San Salvo-Paterno

Sulmona-Vasto Marina

Vastese-Cupello