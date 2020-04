Ormai sono pochissime le ore che separano dalla partenza i due podisti di Vasto e San Salvo che parteciperanno alla maratona di New York. Sono già da qualche giorno nella Grande Mela, per poter smaltire il fuso orario e, perchè noi, poter visitare la metropoli. Ma oggi è il giorno per loro più importante nella carriera di podisti amatori. Annalisa Fitti, della Podistica San Salvo, e Nicolino Catalano, per tutti semplicemente Zuzu, della Podistica Vasto, saranno al via insieme agli oltre 50mila maratoneti arrivati da tutto il mondo per prendere parte all'edizione 2014 della corsa. Un appuntamento per cui i due podisti si sono preparati al meglio nell'ultimo anno, con tanti chilometri di allenamento e molte gare di preparazione. Essere a New York è però qualcosa di unico. "Sono abbastanza tesa - ci racconta Annalisa alla vigilia della corsa - Sarà una gara difficile perchè si prevede vento forte. Le emozioni ci sono e sono da pelle d'oca! È qualcosa di indescrivibile!".

Nicolino Zuzu, che ieri ha ricevuto anche l'in bocca al lupo dei suoi amici podisti vastesi, arrivato negli Stati Uniti si è ammalato. "Ho l'influenza - ci dice il podista vastese -. Sarà una gara un po' più difficile del previsto ma non mi perdo d'animo". Zuzu ha obiettivi di classifica importanti, dopo un 2014 in cui è andato davvero bene. E vorrà andare forte anche per rendere omaggio a Duilio Fornarola, il mito dei podisti abruzzesi, scomparso al termine della maratona di Pescara. Fornarola, a 82 anni, sarebbe stato a New York per correre per la sesta volta. A New York Catalano sta vivendo questa avventura con altri due maratoneti abruzzesi (in foto), il dottor Pasquale Tieri ed Emiliano Acquarola.

Oggi potremo seguirli in gara, Nicolino con il pettorale numero 2287, Annalisa con il 12426. Le loro società sportive, gli amici e tutti i concittadini fanno il tifo per loro, con l'auspicio che possano fare una bella maratona, da conservare tra i ricordi più belli.