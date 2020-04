Undicesima giornata domenica alle 14.30 del campionato di Eccellenza abruzzese. Una domenica che vede le prime sei squadre in classifica affrontarsi tra loro.

Il San Salvo secondo va a fare visita al Pineto, capolista imbattuta e migliore difesa del torneo (4 gol subiti) e secondo migliore attacco (19), senza l'infortunato Di Ruocco ma con Felice che ha scontato il turno di squalifica. I biancazzurri, che non hanno mai pareggiato in stagione, proveranno a fare il colpaccio esterno. La squadra di Gallicchio non potrà tornare allo stadio Davide Bucci per giocare le gare interne fino a gennaio.

A Montorio dopo un paio di giorni difficili, con la vicenda relativa alle dimissioni di Basler e Precali, arriva la Vastese. I padroni di casa, davanti di due lunghezze sui biancorossi, dovranno fare a meno del portiere Di Giuseppe e di Ferraioli, oltre che del mister De Amicis. I locali hanno la quarta difesa più battuta del torneo (16 le reti incassate). I biancorossi, quarto peggiore attacco (9 i gol all'attivo), invece non avranno D’Adamo squalificato e comunque infortunato durante la gara contro la Torrese di mercoledì, il giovane centrocampista starà fermo un mese. Potrebbe fare il debutto il centrocampista argentino classe '93 Fabrizio Castello, se dovessero finalmente arrivare tutti i documenti necessari per il tesseramento, attesi dall'inizio della stagione. Dopo un periodo no la Vastese deve tornare alla vittoria se non vuole rischiare di trovarsi invischiata nella zona play-out, distante attualmente solo 2 punti.

In occasione della festività di Ognissanti, sabato mattina una rappresentanza della Vastese Calcio 1902, presso la chiesa di San Paolo, ha incontrato il parroco Don Gianni Sciorra e Monsignor Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti Vasto. Durante l’incontro l’alto prelato ha ricordato ai calciatori e ai dirigenti il ruolo dello sport nella società ed esortato a perseguire ovunque i valori cristiani. L’incontro si è concluso con la benedizione e la foto ricordo per sugellare un momento toccante della comunità della Vastese Calcio 1902.

All'Aragona il Vasto Marina, peggiore difesa (20 reti incassate come il Sulmona) e secondo peggiore attacco (5) riceve il Miglianico, i padroni di casa devono assolutamente vincere per avvicinarsi ad una posizione di classifica più tranquilla. In porta, come a Francavilla, potrebbe essere schierato ancora Del Giudice, in avanti dovrebbe partire titolare la coppia Kamara-Cataruozzolo, per Giuliano si prevede ancora un impiego a centrocampo.

Al comunale di Cupello arriva il Borrello per una sfida salvezza tra due squadre quartultime con gli stessi punti con la seconda e terza peggiore difesa, 19 e 18 al passivo. I rossoblu sono rilanciati dalla vittoria contro l'Alba Adriatica in trasferta. La squadra di Anzivino è a ranghi ridotti, squalificato Di Giuseppe.

Su Zonalocale.it saranno disponibili nel box segui lo sport a destra i risultati in diretta del campionato di Eccellenza. Scopri qui come vederli da computer, telefono e tablet.

Le altre squadre del Vastese. Il Fresa capolista in Prima Categoria riceve il Casalbordino, sarà una delle partite più interessanti della giornata. Il Monteodorisio va a fare visita al Real San Giacomo, il Roccaspinalveti giocherà sul campo della Casolana, l'Incoronata ospita il Guastameroli, il Trigno Celenza va in casa della Marcianese, lo Sporting San Salvo ospita lo Scerni.

In Seconda Categoria il Gs Montalfano, primo a punteggio pieno, va a Castelfrentano, il San Buono fuori casa contro il Mario Turdò, l'Odorisiana riceve il Fossacesia 90, il Gissi gioca sul campo del Villa Scorciosa, il Real Montalfano attende il New Archi Perano e il Real Porta Palazzo ospita il Carunchio. In Terza la Sangiovannese prima attende la Virtus Tufillo mentre il Real Carpineto Sinello va a Pollutri. Lo Sporting Vasto sarà impegnato in trasferta contro la Dinamo Roccaspinalveti, il Guilmi riceve il Casalanguida, il Real Cupello i Lupi Marini, il Real Liscia, ancora a secco di punti, il Lentella. Riposa il Vasto Calcio.

Il programma della 11° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Domenica 2 novembre, ore 14.30

Capistrello-Sulmona

Cupello-Borrello

Martinsicuro-Acqua&Sapone

Montorio-Vastese

Paterno-Francavilla

Pineto-San Salvo

Renato Curi Angolana-Alba Adriatica

Torrese-Avezzano

Vasto Marina-Miglianico



La classifica

Pineto 24

Torrese 21

Paterno 21

San Salvo 21

Francavilla 20

Avezzano 19

Martinsicuro 17

Renato Curi Angolana 14

Capistrello 13

Miglianico 13

Montorio 13

Vastese 11

Cupello 9

Borrello 9

Acqua&Sapone 9

Alba Adriatica 8

Vasto Marina 7

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 9 novembre, ore 14.30

Acqua&Sapone-Montorio

Alba Adriatica-Pineto

Avezzano-Borrello

Capistrello-Martinsicuro

Francavilla-Torrese

Miglianico-Renato Curi Angolana

San Salvo-Paterno

Sulmona-Vasto Marina

Vastese-Cupello