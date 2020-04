"Sono talmente commosso, che non riesco a dire niente". E' Mario Fiore il primo vincitore del Premio Onestà a 5 Stelle, ideato da M5S Vasto.

Ieri pomeriggio, nella Sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, sono stati il consigliere regionale Pietro Smargiassi e l'europarlamentare Daniela Aiuto a consegnare la targa al barbiere-benefattore noto per aver ritrovato e restituito ai legittimi proprietari 17 portafogli smarriti (clicca qui per guardare il video dell'ultimo ritrovamento) e per la sua attività benefica: spesso, infatto, lavora gratis per i malati dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Ieri la premiazione, durante l'incontro pubblico che il Movimento 5 Stelle ha organizzato per discutere su: "Turismo, trasporti, diritti e uguaglianza di genere".