L’appuntamento cestistico del primo weekend di Novembre nel Campionato di serie C regionale vede gli Amici del Basket San Salvo davanti ad un avversario sulla carta poco temibile : l’Ennebicì Campobasso. Come è ben noto, i numeri nel basket contano, ma fino ad un certo punto.

Reduci da una brutta sconfitta contro il Basket Centro Abruzzo Sulmona (60-47), i ragazzi di coach Linda Ialacci hanno l’obbligo di tornare alla vittoria. In un periodo sicuramente non positivo dovuto alle assenze causa infortunio di Assogna e Pasquini, i bianco blu dovranno farsi forza e cercare di siglare la vittoria. Non bisognerà sottovalutare l’avversario, questo è certo, ma sarà necessario anche trovare maggiore fluidità e sicurezza in attacco, oltre che adoperarsi con maggiore concentrazione in difesa. Il calo fisico e mentale della scorsa settimana nel terzo quarto, potrà essere l’elemento da cui ripartire per crescere come squadra. Fin’ora il contributo in attacco di Borromeo, Celenza, Biasone e Pappacena è risultato fondamentale nelle gerarchie offensive. Nel reparto difensivo la difesa a zona ha dato i suoi frutti (soprattutto nelle partite in casa). Coach Ialacci avrà a disposizione una panchina corta anche nella quinta giornata e quindi la gestione delle energie avrà un ruolo quasi primario. Per quanto riguarda i risultati delle altre partite del girone, a vincere è stata il Basket Ball Teramo (49-57) in trasferta contro la giovane squadra della Torre Spes grazie all’ottima prestazione dell’Mvp Smikle che ha portato al successo i suoi ngli ultimi quattro minuti della gara. Si conferma la squadra da battere l’Airino Termoli che in casa è riuscita a superare il Chieti basket (89-80)grazie soprattutto ai 30 punti messi a referto da Silvio Marinaro. Conquistati i due punti anche dal Magic Basket Chieti, vittoriosa 76-65 contro la Nova Basket Campli, e il Nuovo Basket Aquilano che ha portato a casa i primi due punti della stagione contro l’Ennebicì Campobasso (82-70).

Tutte le partite in programma

Ennebicì Campobasso - Amici del Basket San Salvo

Basket Ball Teramo - Nova Basket Campli

Magic Basket Chieti - Basket Centro Abruzzo Sulmona

Torre Spes - Penta Basket Teramo

Airino Termoli - Nuovo Basket Aquilano