Lo stretto connubio tra reportage e fumetto, ha generato una nuova forma di giornalismo "grafico" che negli ultimi anni ha raggiunto maturità e successo attraverso le opere di Joe Sacco e Marjane Satrapi, Guy Deslisle e Aleksander Zograf.

Il laboratorio, promosso dall’Arci nell’ambito del Progetto Giovani, è gratuito e si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori che desiderano raccontare la realtà che li circonda, attraverso la nuova forma di letteratura per immagini offerta dal fumetto. Un primo tema di interesse per il laboratorio, condiviso dalla Consulta Giovanile di Vasto, riguarda il fenomeno dei flussi migratori contemporanei, che riguardano da vicino il nostro paese, con le diecine di sbarchi sulle coste italiane, al termine di viaggi che spesso si trasformano in tragedia.

"Da alcuni mesi a Vasto - spiegano i promotori del corso-, come in vari comuni del Vastese, risiedono alcuni “rifugiati”, in gran parte ragazzi molto giovani, provenienti dall’Africa e dall’Asia. Raccontare insieme la loro storia potrà essere altamente educativo, per comprendere le ragioni che li hanno portati a imbarcarsi nella notte verso l’Italia a rischio della propria vita. Costituirà inoltre un segno di solidarietà e accoglienza nella nostra comunità. I risultati del laboratorio potranno dare oggetto a mostre, pubblicazioni digitali o tradizionali".



Info e iscrizioni:

Franco Sacchetti

sacchetti.franco@virgilio.it

339.6853464