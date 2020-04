Un maxi posto di blocco sulla statale 16, a San Salvo Marina. I carabinieri della Compagnia di Vasto sono impegnati in una serie di controlli a tappeto su una delle principali vie d'accesso al Vastese.

In nottata, un cassonetto dell'immondizia è stato incendiato in via Tobruk, vicino allo stadio Aragona.

Nel tardo pomeriggio, sempre sul tratto meridionale della statale 16, un ferito lieve in un incidente stradale fra 3 auto avvenuto in località San Tommaso, a Vasto Marina.