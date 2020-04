Una visita nel luogo della memoria per ripercorrere la storia della città attraverso i suoi figli illustri. Per il secondo anno Italia Nostra del Vastese ha promosso una visita alle tombe storiche del cimitero di Vasto. Un momento per conoscere tanti particolari, raccontati dal professor Luigi Murolo, e per rilanciare l'appello affinchè si possa conservare il patrimonio storico e architettonico conservato nel camposanto vastese. Già lo scorso anno l'associazione presieduta da Davide Aquilano aveva lanciato l'allarme per lo stato in cui versano molte delle tombe storiche. Situazione non migliorata nel corso di quest'anno.

Alla visita, che raccontiamo con le foto di Costanzo D'Angelo e il servizio video a cura di Giuseppe Ritucci e Nicola Cinquina, anche quest'anno sono stati tanti i partecipanti.