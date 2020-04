"Con distinte note la Direzione Generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, ha organizzato due corsi di formazione obbligatoria in videoconferenza riservati a tutti gli operatori della Asl. I corsi riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro e la corruzione nella pubblica amministrazione. Quali sedi sono state individuate Chieti e Lanciano. Ancora una volta il territorio della ex Asl di Vasto resta escluso senza una valida motivazione costringendo in tal modo centinaia di lavoratori a spostarsi nelle sedi di Lanciano e Chieti con notevoli disagi anche di natura economica", lo dichiara Emilio Meo, dell'Unione Sindacale di Base di Vasto.

"Tale scelta - prosegue Meo - si ripercuoterà negativamente in termini anche sull'offerta assistenziale per ovvi motivi legati agli spostamenti suddetti. Il sindacato ritiene tale atteggiamento incomprensibile ed invita la Direzione Generale ad includere tra le sedi formative anche quella di Vasto evitando inutili disagi agli operatori ed agli utenti".