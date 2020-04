Dopo 7 anni il negozio di abbigliamento Camomilla, in via XXIV Maggio 19 a Vasto, cambia volto e sostanza diventando MoMì Boutique, ma a gestire il nuovo punto vendita è sempre Laura, con la collaborazione del marito Davide, per un luogo che nel corso degli anni è diventato molto di più di un negozio di abbigliamento.

Un cambio che i titolari del punto vendita hanno voluto per poter offrire alla clientela prodotti e servizi qualitativamente superiori, con un relativo adeguamento al mercato, per un prodotto sempre rigorosamente italiano.

Novità anche per il target che si allarga con linee dalla 40 alla 54. Dalla linea Camomilla, più classica, si passa a MoMì Boutique, con una vasta gamma di prodotti adatti a tutte le esigenze. Un’offerta che permette di andare incontro sia ai desideri delle donne che delle ragazze.

Eleganti, da sera, casual, sportivi, da MoMì ce n’è per tutti i gusti, grazie ai grandi marchi come, Roberta Biagi, Lizalù, Guarapo Studio, Nirò Abbigliamento. Tutte case di moda di livello internazionale, prodotti realizzati in Italia, che assicurano qualità e varietà ai capi disponibili da MoMì.

La gestione, a livello familiare, oltre a garantire un prodotto qualitativamente superiore, assicura un ambiente confortevole in cui scegliere con calma i propri capi, coccolati e viziati, lontani dalla frenesia e dalla confusione dei grandi centri commerciali. Sono tante le clienti che vanno da Laura anche solo per scambiare quattro chiacchiere o per un caffè, come nei negozi di una volta qui il rapporto umano è fondamentale, alla base di tutto.

MoMì trasforma lo shopping in un momento rilassante e piacevole, con la sicurezza di portare a casa prodotti italiani, al giusto prezzo per la qualità offerta.

MoMì Boutique si trova in una delle vie più centrali della città, di fronte ad un ampio parcheggio non a pagamento.





Contatti

MoMì

Via XXIV Maggio, 19

66054 Vasto (Chieti)

0873.370348

email: lauralabianca6@gmail.com

Aperto dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00

Chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica.

Informazione pubblicitaria