Risolto questa mattina il "conflitto" della doppia segnaletica stradale nel tratto finale di via Giulio Cesare. Come riportato nell'articolo pubblicato questa mattina su Zonalocale.it (leggi), l'istituzione del divieto di fermata, per agevolare il flusso del traffico, aveva portato al posizionamento del relativo cartello in corrispondenza degli stalli di parcheggio. Una situazione che, nei giorni scorsi, aveva creato disorientamento negli automobilisti abituati a parcheggiare in quel punto. Situazione risolta questa mattina, con la cancellazione delle strisce bianche che indicano il parcheggio. Ora non ci sono più dubbi, in quel tratto vige il divieto di fermata. Manca ancora, sul retro del cartello, il riferimento all'ordinanza che istituisce il divieto.